Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (19)



MANAVGAT YANGININ DUMANLARI ALANYA'DAN GÖRÜLDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan ve halen devam eden yangının boyutu çevre ilçelerden de görüldü. Manavgat'taki yangın sonrası ortaya çıkan yoğun duman Alanya ilçesi İncekum Mahallesi sahilinden görüldü. Bölgeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki İncekum bölgesinden yükselen dumanların boyutu, yangının büyüklüğünü de ortaya koydu.

ALANYA VE GÜNDOĞMUŞ'TA YANGIN

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'nde de ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yerleşim yerlerine yakın noktada olan yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Alanya ve Manavgat'ın kuzey komşusu olan Gündoğmuş ilçesinde de orman yangını başladı. Ortakonuş Mahallesi'nde başlayan orman yangınına orman ve itfaiye ekipleri müdahale için yönlendirildi.Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-07-29 16:21:07



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