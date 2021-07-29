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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (20)

DHA

Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (20)


KARDAŞ ÇİFTİNİN ÖLDÜĞÜ EVİN KAPILARI KİLİTLİYMİŞ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınında yaşamını yitiren 3 kişiden Osman ve Şehri Kardaş çiftinin alevlere, Delioğlan mevkisindeki evlerinde yakalandığı belirtildi. Osman ve Şehri Kardaş çiftinin cansız bedenleri, mutfak ve tuvalette bulundu. Yangın sırasında kapıların kilitli olduğu belirlendi.
Anne ve babasının evlendiklerinden bu yana aynı evde yaşadıklarını ve bu evin onlara mezar olduğunu söyleyen Deniz Kardaş, "Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi. Hemen gelmeye çalıştım. Yollar kapalıydı. İtfaiyeyi aradım. Gelemedim. En sonunda gelip baktığımda her yer kül olmuş. Babam ve annem içeride yanmış" dedi.
Anne ve babasının içeri girmesine anlam veremediğini de anlatan Kardaş, "Koyunları çıkartmaya çalışmışlar. Ağaçlar yanınca korkudan içeri saklanmışlar. Biri mutfağa diğeri ise tuvalete saklanmış. İkisi de orada yanarak can vermiş" diye konuştu.
Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'nın, evin kapılarının kilitli olmasını şüpheli görünce otopsi istediğini belirten Kardaş, işlemlerin tamamlanmasının ardından anne babasını toprağa vereceklerini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat İbrahim LALELİ
2021-07-29 16:40:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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