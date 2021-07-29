Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Pakdemirli'den ülke genelindeki yangınlarla ilgili açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Manavgat'ta 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi, 500 dekar sera zarar gördü" "Manavgat yangınından 183 kişi etkilendi, 15’i taburcu oldu, Manavgat Devlet Hastanesinde entübe 10 kişi tedbir amaçlı başka hastaneye taşındı" "Mersin Aydıncık yangınında 202, Mersin Silifke’deki iki bölgedeki yangında 600 hane kontrol amaçlı boşaltıldı" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Sahadaki 30 ekibimiz 76 yapı, 155 bağımsız yapıyı inceledi, bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak ağır hasarlı ya da yıkık olduğu tespit edildi"

İHA

Bakan Pakdemirli'den ülke genelindeki yangınlarla ilgili açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Manavgat'ta 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi, 500 dekar sera zarar gördü" "Manavgat yangınından 183 kişi etkilendi, 15’i taburcu oldu, Manavgat Devlet Hastanesinde entübe 10 kişi tedbir amaçlı başka hastaneye taşındı" "Mersin Aydıncık yangınında 202, Mersin Silifke’deki iki bölgedeki yangında 600 hane kontrol amaçlı boşaltıldı" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Sahadaki 30 ekibimiz 76 yapı, 155 bağımsız yapıyı inceledi, bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak ağır hasarlı ya da yıkık olduğu tespit edildi"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünden bu yana devam eden Manavgat yangınına ilişkin, “Tarım hasarlarıyla ilgili ilk tespitlerimizde 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi, 500 dekar sera zarar gördü” açıklamasında bulundu. Bakan Pakdemirli, Mersin Aydıncık yangınında 202, Mersin Silifke’deki iki bölgedeki yangında 600 hanenin kontrol amaçlı boşaltıldığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulualan Yangın Kontrol Merkezi’nde Antalya’nın Manavgat ilçesindeki ve ülkenin farklı noktalarındaki yangınlar hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Pakdemirli, 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde çıkan 53 orman yangınının 36’sının kontrol altına alındığını bildirdi.
Antalya'daki ve diğer bölgelerdeki yangınların koordinasyonu için Manavgat’ta bulunduklarını dile getiren Bakan Pakdemirli, “Adana Karaisalı, Kozan, Sarıçam Ceyhan ve Feke bölgelerinde yağınlar devam ediyor. Osmaniye Kadirli, Antalya’nın Manavgat, Akseki Konyaaltı ve Alanya ilçesi, Kayseri’nin Yahyalı devam ediyor. Mersin Aydıncık yangını ile ilgili 202 hane boşaltıldı. Henüz kontrol altına alınması. Silifke’de iki bölgedeki yangında 600 hane kontrol amaçlı boşaltılmıştır. Bu da pozitif yönde gitmesi teselli edici. Mersin Bozyazı’daki yangın söndü soğutma çalışması devam ediyor. Kütahya Emet’te yangın sürüyor. Muğla ilinde çeşitli yangınlar çıktı. Marmaris, Didim ve Güvercinlik’teki yangın devam ediyor. Güvercinlik’teki bir otelin tahliyesi başladı” diye konuştu.
Tüm bu yangınlara 3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz, 4 bin personelle müdahale ettiklerini kaydeden Pakdemirli, 183 kişinin etkilendiğini, 15’inin taburcu olduğunu, Manavgat Devlet Hastanesinde entübe 10 kişinin tedbir amaçlı başka hastaneye taşındığını belirtti.

"Uzun zamanda çıkması beklenen yangın 2 günde çıktı"
Manavgat Devlet Hastanesinde bir risk olmadığının altını çizen Bakan Pakdemirli, Antalya’da 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Uzun zamanda çıkması beklenen birçok yangının 2 günde çıktığına değinen Bakan Pakdemirli, “Kontrol altına alma mücadelemiz devam ediyor. Elbette kontrol altına alacağız. Devlet tüm kurumlarıyla burada. Yangınların sebebinden çok söndürülmesi bizi daha çok ilgilendiriyor. Sebebiyle de ilgili çok yönlü araştırma devam ediyor. Tarım hasarlarıyla ilgili ilk tespitlerimizde 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi, 500 dekar sera zarar gördü. Rüzgar devam ediyor. Azalan rüzgar süratiyle Antalya tarafından meteorolojik şartların şehrimize olabileceğini söylüyorum” ifadelerine yer verdi.

"77 bağımsız yapı ağır hasarlı ya da yıkık"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yangın bölgelerinde hızla hasar tespit çalışmalarına başladıklarını söyledi. Sahada 30 ekibin olduğunu belirten Kurum, yangının söndürülmesiyle hasar tespit çalışmalarını tamamlayacaklarını kaydetti.
Evrenseki, Yavrudoğan, Kalemler, Çolaklı ve Yeniköy mahallesinde çalışmaların başladığını aktaran Bakan Kurum, “76 yapı, 155 bağımsız yapı incelendi. Bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak ağır hasarlı ya da yıkık olduğu tespit edildi. Vatandaşlarımızın kalıcı konutlarının yapım sürecini acil olarak başlatacağız. Antalya’nın yaralarını sarmak için vatandaşlarımıza, kira, taşınma, eşya yardımı noktasında verilmesi gereken yardımları vereceğiz” diye konuştu.

"Merkezler kuruldu"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye’nin her yerindeki yangınları bakanlarla birlikte takip ettiklerini kaydetti. Antalya’da 3 kişinin vefat etmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Manavgat Devlet Hastanesindeki 10 vatandaşımızı yakındaki hastanelere gönderdik. Vatandaşlarımıza yardımları zamanında ulaştırmak için bir lojistik merkezi oluşturuldu. AFAD ve Kızılay vatandaşlarımıza yardım oluşturuyor. 6 noktada Kızılay yemek dağıtımı yapıyor. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını gidermek için muhtarlarla bir iletişim ağı kuruldu. 720 kapasiteli yurdu vatandaşlarımıza tahsis ettik. Bu yurtta dün gece 90 kişi kaldı. Diğer vatandaşlarımız akrabalarının yanında kalıyor. Otelcilerimizde hazırladıkları kumanyaları yangın alanına ulaştırıyor. Manavgat’ta yangın turizm bölgesinden uzak ama hepsi duyarlı. İnşallah gün içinde ülkemizdeki tüm yangınları söndürmüş oluruz. Yangınların çıkış sebebiyle ilgili kapsamlı çalışmalar yapılıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’da yangın bir mahalleye daha sıçradı, vatandaşlar canını zor kurtardı İneğinin yandığını düşünen yaşlı kadın fenalık geçirdi Mahallenin dibinde metrelerce havaya yükselen alevler korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Antalya’da yangın bir mahalleye daha sıçradı, ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (22)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (22)
Başkan Dere:" Aşı olmayanlar yüzünden kapanmak istemiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Dere:" Aşı olmayanlar yüzünden kapanmak ...
Antalyalılar Manavgat için seferber oldu
YEREL HABERLER Antalyalılar Manavgat için seferber oldu
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (21)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (21)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (20)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (20)
Kepez Manavgat için seferber oldu
YEREL HABERLER Kepez Manavgat için seferber oldu
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (19)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (19)
Büyükşehir 213 araç 481 personel ile yangın bölgesinde
YEREL HABERLER Büyükşehir 213 araç 481 personel ile yangın ...
Eski manken Tuğba Özay yangında yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
YEREL HABERLER Eski manken Tuğba Özay yangında yaşadıklarını ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (18)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (18)
(Özel) Sarılar’da yeniden yükselen alevler evleri tehdit etti mahalleli sokağa döküldü Evlerin 5 metre yakınına kadar ulaşan alevler güçlükle kontrol altına alınabildi Yangının evlerine doğru yaklaştığını gören vatandaşlar, ellerine geçen malzemelerle müdahaleye koştu
YEREL HABERLER (Özel) Sarılar’da yeniden yükselen alevler evleri ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü/ Ek ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (17)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (17)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (16)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (16)
Davut Çetin: " Reçete dijital ve çevreci dönüşüm"
YEREL HABERLER Davut Çetin: " Reçete dijital ve çevreci dönüşüm"
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü /Ek ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (15)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (15)
Manavgat Devlet Hastanesindeki 10 entübe hasta tedbir amaçlı sevk edildi
YEREL HABERLER Manavgat Devlet Hastanesindeki 10 entübe hasta tedbir ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü/ Ek ...
Kepez’in çocukları geziyor
YEREL HABERLER Kepez’in çocukları geziyor
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü/ Ek ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (14)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (14)
Kemer'de taksi ve otobüs duraklarında dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kemer'de taksi ve otobüs duraklarında dezenfekte ve ...