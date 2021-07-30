Gazipaşa'da 4 farklı noktada orman yangını (2)

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3 NOKTADA KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, gece ormanlık alanda 4 farklı noktada çıkan yangına gece boyunca kara ekipleri müdahale ederken, gün ağardığı andan itibaren de helikopterle söndürme çalışmaları başlatıldı. Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 3 noktada kontrol altına alındı. Tek noktada devam eden yangının da kontrol altına alınmasına yönelik müdahalenin sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2021-07-30 09:36:27



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