Turizmde 'aşı karşıtlığı' endişesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizmde 'aşı karşıtlığı' endişesi

DHA

Turizmde 'aşı karşıtlığı' endişesi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, hem Türkiye hem de dünyada aşı karşıtlarının karamsarlığı artırdığını ve normalleşmeye kavuşmayı uzattığını söyledi. Türkiye'de aşısını yaptırmayan 23 milyona yakın kişiye seslenen Yavuz, "Bu şartlarda turizm sezonunun uzaması değil aksine kısalması bizi bekliyor olabilir" dedi.
Tüm dünyada pandemiden en çok zarar gören turizm sektörünün en büyük umudunun, aşılanmanın yaygınlaşması olduğu belirtiliyor ancak hem Türkiye hem de dünyada aşılanma oranlarının düşüklüğü, sektör temsilcilerinde tedirginlik oluşturuyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, aşılanmanın dünyada hız kestiğine işaret ederek, "Yeteri kadar aşı var ama ikna olmayan hala milyonlarca insan var. Tıp; uçuk, hayali senaryolarla yayılan kirli bilgiyi ve olumsuz algıyı temizlemekte çok zorlanıyor" dedi.
'AŞI KARŞITLARI KARAMSARLIĞI ARTIRIYOR'
Fransa gibi bazı ülkelerin radikal kararlarla halkı aşıya zorlarken, Almanya gibi ülkelerin sorunu ikna yöntemiyle çözmeye çalıştığını anlatan Yavuz, "Bazı ülkelerde aşı karşıtlarının gösterdiği sert tepkiler karamsarlığı artırıyor ve sürecin daha da zahmetli geçeceğini gösteriyor ve ne yazık ki çok hızlı yayılan delta varyasyonu, endişelerin artmasına neden oluyor. Bu itirazlar sürdükçe normalleşmeye kavuşmak uzayacak" diye konuştu.
Bu gündemle girilen bayram sonrası turizmi nelerin beklediğinin ilerleyen günlerde görüleceğini dile getiren Başkan Yavuz, hem iç hem dış turizm sürerken, yüz binlerce kişinin tatil yapma arzusuyla yer değiştirdiğini ve bayram görüntülerinin iç açıcı olmadığını söyledi. Bayramda koronavirüsün neredeyse unutulduğunu belirten Yavuz, "Unuttuğumuz bir şey daha var, aşılanmak. Yavaş başlayıp, sonradan hızlandığımız aşılanma sürecinde son günlerde yavaşlama söz konusu. Nedeni, yeterli aşı olmaması değil" dedi. 
AKDENİZ ÜLKELERİNDE DURUM
Bir yandan birçok tedbir alınıp turizm hareketliliği yakalanmak istenirken, diğer taraftan da aşılanmayanların hem içeride hem dışarıda güvensizlik oluşturduğunu kaydeden Başkan Yavuz, John Hopkins Üniversitesi verilerine göre turizmin kalbinin attığı Akdeniz ülkelerinin iki doz aşılanma oranlarındaki son durumunu şöyle paylaştı:
"Malta yüzde 74, İsrail yüzde 59, İspanya yüzde 55, Portekiz yüzde 51, İtalya yüzde 49, Yunanistan yüzde 46, Fransa yüzde 45, Kıbrıs yüzde 36, Hırvatistan yüzde 34, Türkiye yüzde 29, Fas yüzde 27, Karadağ yüzde 24, Mısır yüzde 2."
'KAÇMANIN SONU GELMEYECEK'
Türkiye'nin, Akdeniz'de en çok turisti alıp, neredeyse en az aşı yapılan ülke konumunda olduğuna vurgu yapan Yavuz, "Bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmek mümkün değil. Bu hızla devam edersek turist alan ülke konumundan her an çıkabiliriz. 23 milyon civarında vatandaşımızın aşı sırası gelmesine rağmen aşı olmadığı tespit edildi. Artık yapılacak şey çok net ve bundan sonra bütün sorumluluk kişilerde. Her birey kendisine sunulan aşı imkanını değerlendirmeli. Bilime inanarak ve güvenerek aşısını bir an önce yaptırmalılar. Yoksa koronadan kaçmanın sonu gelmeyecek ve bu şartlarda turizm sezonunun uzaması değil aksine kısalması bizi bekliyor olabilir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-07-30 09:48:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gazipaşa'da 4 farklı noktada orman yangını (2)
YEREL HABERLER Gazipaşa'da 4 farklı noktada orman yangını (2)
'Yangınlar hem tüyler ürpertici, hem şüphe uyandırıyor'
YEREL HABERLER 'Yangınlar hem tüyler ürpertici, hem şüphe ...
Gazipaşa´da 4 farklı noktada orman yangını
YEREL HABERLER Gazipaşa´da 4 farklı noktada orman yangını
Orman yangınıyla boğuşan Manavgat’ta gözaltına alınan iki kişi zırhlı araç ile alandan uzaklaştırıldı Bölgeye gelen iki kişinin ormanı yakmaya çalıştığını iddia eden mahalleli sokağa döküldü Jandarma aracının çevresini sarıp şüphelilerin kendilerine verilmesini istediler Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bölgeye gelip kalabalık grup ile konuştu Bakan Çavuşoğlu: "Askerimiz polisimiz görevimizi yapsın. Soruşturmalar yapılsın. Çeşitli iddialar var. İddia üzerine ceza verilmez, ceza verilirse de devlet verir." “Yanan yerler imara açılmayacak. Benim söz vermeme gerek yok, orman kanunu çok katıdır. Yanan yere istisnası olmamıştır, yanan yer ağaçlandırılmıştır”
YEREL HABERLER Orman yangınıyla boğuşan Manavgat’ta gözaltına alınan ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (29)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (29)
Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı Yangın çıkarmak için mahalleye geldiği iddia edilen 2 kişi ile köyün gençleri arasında kavga çıktı 1 kişinin bıçakla yaralandığı olayda, araçtaki 2 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı Mahalle sakinleri jandarma aracının etrafını sarıp, şahısların kendilerine verilmesini istedi
YEREL HABERLER Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı Yangın ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü/ Ek ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (28)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (28)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (27)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (27)
Bakan Kurum yangın bölgesinde: "Hızlı bir şekilde inşa edeceğiz" "Zararla ilgili gerek binalara gerek tarım arazilerine ilişkin bütün tespitler yapılıyor" "İnşallah bir bir daha önceki depremlerde, sellerde ne yaptıysak, Manavgat’ta da aynısı yapacağız"
YEREL HABERLER Bakan Kurum yangın bölgesinde: "Hızlı bir şekilde ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü/ Ek ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (26)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (26)
İnekleri alevlerin ortasında kaldı, "Gel gitme ne olursun" diye ağladı
YEREL HABERLER İnekleri alevlerin ortasında kaldı, "Gel gitme ne ...
Alevlerin sardığı mahalleye jandarmadan anons: “Lütfen mahalleyi terk edin”
YEREL HABERLER Alevlerin sardığı mahalleye jandarmadan anons: ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü/ Ek ...
Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı Başsavcılık yangınla ilgili soruşturma başlattı
YEREL HABERLER Alanya'da orman yangını kontrol altına ...
Mahallesi küle dönen vatandaş: “Yapan varsa iki gözü kör olsun” Alevlerin sardığı mahallede 1 okul ve 3 ahır küle döndü
YEREL HABERLER Mahallesi küle dönen vatandaş: “Yapan varsa iki gözü ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (24)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (24)
Yanan ahırlardan hayvanlarını traktörlerle taşıdılar Alev topuna dönen evden yufka ekmeklerini kurtarabildi
YEREL HABERLER Yanan ahırlardan hayvanlarını traktörlerle ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (23)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (23)
Bakan Pakdemirli'den ülke genelindeki yangınlarla ilgili açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Manavgat'ta 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi, 500 dekar sera zarar gördü" "Manavgat yangınından 183 kişi etkilendi, 15’i taburcu oldu, Manavgat Devlet Hastanesinde entübe 10 kişi tedbir amaçlı başka hastaneye taşındı" "Mersin Aydıncık yangınında 202, Mersin Silifke’deki iki bölgedeki yangında 600 hane kontrol amaçlı boşaltıldı" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Sahadaki 30 ekibimiz 76 yapı, 155 bağımsız yapıyı inceledi, bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak ağır hasarlı ya da yıkık olduğu tespit edildi"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'den ülke genelindeki yangınlarla ...
Antalya’da yangın bir mahalleye daha sıçradı, vatandaşlar canını zor kurtardı İneğinin yandığını düşünen yaşlı kadın fenalık geçirdi Mahallenin dibinde metrelerce havaya yükselen alevler korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Antalya’da yangın bir mahalleye daha sıçradı, ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (22)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (22)
Başkan Dere:" Aşı olmayanlar yüzünden kapanmak istemiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Dere:" Aşı olmayanlar yüzünden kapanmak ...