Bakan Pakdemirli, Manavgat yangın sahasını havadan helikopter ile inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangının devam ettiği bölgeyi havadan helikopter ile inceledi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Yangın bölgesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının devam ettiği sahada havadan helikopter ile incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli daha sonra orman sahasına giderek yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Bir süre daha bölgede inceleme yapan Bakan Pakdemirli, daha sonra yangının izleme merkezi olan Ulualan Yangın İzleme ve Kontrol Merkezine hareket etti.

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