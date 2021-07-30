Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde


Mehmet ÇINARSemih ERSÖZLERİbrahim LALELİAlparslan ÇINARAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde 4 farklı noktada başlayan yangına müdahale sürüyor. İlçede 6 farklı noktada gece boyunca devam eden söndürme çalışmaları, günün ışıklarıyla birlikte hızlandı. Bölgede bulunan 3 bakan, çalışmaları koordine ediyor.
Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında 4 farklı noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik ve bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipler ile 19 ilden gelen söndürme ekipleri çalışmalara katıldı.
ÇOK SAYIDA HAYVAN ÖLDÜ
Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar eşyalarını alamadan evlerini terk etti. Bazı evlerde ise yangının hala devam ettiği görüldü. Mahallede otomobiller ve bir itfaiye aracı yanarak metal yığınına döndü. İlk tespitlere göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş hayvan ölürken, 6 bin dekar tarım arazisi ve ağırlıklı muz serası olmak üzere 500 dekar serada zarar oluştu. 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi, 18 köy tahliye edildi, 8 köy tamamen yandı. 1 insansız helikopter, 1 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi ve 30 su ikmal aracının yanında yaklaşık bin personel ile müdahale edildi. Yangına evlerinde yakalanan Hasan Ali Yüksel ile Osman ve Şehri Gardaş çifti yaşamını yitirdi. Yangından etkilenen 183 vatandaş hastanelerde tedavi edildi.
YANGIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE
3'üncü gününe giren yangın, ilçede 6 noktada sürüyor. Gece boyunca söndürme çalışmaları yürütülen Saraçlı, Sevinç, Yaylaalan, Tilkiler, Yavrudoğan Kırlı mevkii ve Gebece'deki yangınlara, günün ağarmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
BAKANLAR ANTALYA'DA
Yangın sonrası Manavgat'a gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu sabah helikopterle yanan alanlarda inceleme yaptı. Bakan Pakdemirli'nrin yanı sıra ilçede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bulunuyor.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI
Yangının kontrol altına alındığı Evrenseki Kalemler, Yeniköy Şişeler, Evrenler Yavşı, Çubukören Bucakşıhlar, Oymapınar Karaca, Güzelyalı Selimli, Kirtensülek Ulukapı ve Demirciler Karaöz mevkilerinde soğutma çalışması yapılıyor.
BAŞKAN BÖCEK MANAVGAT'TA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de katıldığını anlattı. Dün akşam üstüne doğru poyrazın azalmasıyla söndürmeye biraz daha yaklaşıldığını kaydeden başkan Böcek, yangı mücadelesine 253 araç ve 1146 personelle destek verdiklerini, genel sekreter, daire başkanları ve diğer çalışma arkadaşlarıyla bölgede görev başında olduklarını dile getirdi.
Yangını en kısa sürede söndürmek istediklerini dile getiren Böcek, "Çünkü içimiz yanıyor, geleceğimiz yanıyor. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunun yanında tabi ki ormanda bir sürü canlımız var, onlar yandı" dedi.
33 JENERATÖRLE SU VERİLİYOR
Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak burada bulunan bütün vatandaşların dertlerine derman olmak için yapılabilecek ne varsa gereğinin yapıldığını dile getiren Böcek, bölgede elektrik olmaması nedeniyle su sıkıntısı olduğunu belirterek, "33 jeneratörümüzle su vermeye çalışıyoruz" dedi.
EVLERİNDEN 700 KİLOMETRE UZAKTA
Manavgat'ta 3'üncü günde devam eden yangına müdahale için Türkiye'nin birçok ilinden gelen ekipler, yangının başladığı günden bu yana canlarını hiçe sayarak alevleri söndürmeye çalışıyor. Ekipler zaman zaman alevlerin arasında kalsalar da gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Yalova Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 5 ekip ve arazöz, 700 kilometre uzaklıktaki Manavgat'a yaklaşık 10 saatlik yolculuk sonrasında ulaştı. Geldikleri günden bu yana alevlerle mücadele eden Bilal Avcı, Mustafa Kaynar, Ahmet Demirtaş, Hüseyin Arslan ve Serdar Tuhal'dan oluşan ekip, Yaylaalan Mahallesi'ndeki yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için sabah saatlerine kadar mücadele etti.
ARAZÖZ ÜZERİNDE KAHVALTI
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yakıt ikmali için mahalle içerisinde duran ekip, yakıt tankerini beklerken arazözün üzerinde kahvaltı yapmak için yanlarındaki çaydanlıkla çay demledi. Bu sırada dumandan ve alevlerin arasındaki sıcaktan gözleri kuruyan ekip üyeleri, sağlık ekiplerinden aldıkları göz damlasını da birbirlerinin gözüne damlattı. Bölgede dağıtılan sandviçleri kahvaltıda demledikleri çayla birlikte yiyen ekip, yakıt ikmalinin ardından İbradı yolu üzerinde yangının devam ettiği noktaya doğru yola çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mehmet ÇINARSemih ERSÖZLERİbrahim LALELİAlparslan ÇINARAdem AKALAN
2021-07-30 10:31:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manavgat’ta ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor Alevlerden dolayı vücudunda yanıklar oluşan OGM personeli, ilk yardım çantasıyla kendisini tedavi edip görevine devam etti
YEREL HABERLER Manavgat’ta ormanlık alandaki yangına havadan ve ...
Kaş'ta kayıp çoban Ferhat aranıyor
YEREL HABERLER Kaş'ta kayıp çoban Ferhat aranıyor
Bakan Pakdemirli, Manavgat yangın sahasını havadan helikopter ile inceledi
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli, Manavgat yangın sahasını havadan ...
'Boğulmalar panik ve yanlış müdahaleden'
YEREL HABERLER 'Boğulmalar panik ve yanlış müdahaleden'
Turizmde 'aşı karşıtlığı' endişesi
YEREL HABERLER Turizmde 'aşı karşıtlığı' endişesi
Gazipaşa'da 4 farklı noktada orman yangını (2)
YEREL HABERLER Gazipaşa'da 4 farklı noktada orman yangını (2)
'Yangınlar hem tüyler ürpertici, hem şüphe uyandırıyor'
YEREL HABERLER 'Yangınlar hem tüyler ürpertici, hem şüphe ...
Gazipaşa´da 4 farklı noktada orman yangını
YEREL HABERLER Gazipaşa´da 4 farklı noktada orman yangını
Orman yangınıyla boğuşan Manavgat’ta gözaltına alınan iki kişi zırhlı araç ile alandan uzaklaştırıldı Bölgeye gelen iki kişinin ormanı yakmaya çalıştığını iddia eden mahalleli sokağa döküldü Jandarma aracının çevresini sarıp şüphelilerin kendilerine verilmesini istediler Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bölgeye gelip kalabalık grup ile konuştu Bakan Çavuşoğlu: "Askerimiz polisimiz görevimizi yapsın. Soruşturmalar yapılsın. Çeşitli iddialar var. İddia üzerine ceza verilmez, ceza verilirse de devlet verir." “Yanan yerler imara açılmayacak. Benim söz vermeme gerek yok, orman kanunu çok katıdır. Yanan yere istisnası olmamıştır, yanan yer ağaçlandırılmıştır”
YEREL HABERLER Orman yangınıyla boğuşan Manavgat’ta gözaltına alınan ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (29)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (29)
Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı Yangın çıkarmak için mahalleye geldiği iddia edilen 2 kişi ile köyün gençleri arasında kavga çıktı 1 kişinin bıçakla yaralandığı olayda, araçtaki 2 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı Mahalle sakinleri jandarma aracının etrafını sarıp, şahısların kendilerine verilmesini istedi
YEREL HABERLER Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı Yangın ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü/ Ek ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (28)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (28)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (27)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (27)
Bakan Kurum yangın bölgesinde: "Hızlı bir şekilde inşa edeceğiz" "Zararla ilgili gerek binalara gerek tarım arazilerine ilişkin bütün tespitler yapılıyor" "İnşallah bir bir daha önceki depremlerde, sellerde ne yaptıysak, Manavgat’ta da aynısı yapacağız"
YEREL HABERLER Bakan Kurum yangın bölgesinde: "Hızlı bir şekilde ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü/ Ek ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (26)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (26)
İnekleri alevlerin ortasında kaldı, "Gel gitme ne olursun" diye ağladı
YEREL HABERLER İnekleri alevlerin ortasında kaldı, "Gel gitme ne ...
Alevlerin sardığı mahalleye jandarmadan anons: “Lütfen mahalleyi terk edin”
YEREL HABERLER Alevlerin sardığı mahalleye jandarmadan anons: ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü/ Ek ...
Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı Başsavcılık yangınla ilgili soruşturma başlattı
YEREL HABERLER Alanya'da orman yangını kontrol altına ...
Mahallesi küle dönen vatandaş: “Yapan varsa iki gözü kör olsun” Alevlerin sardığı mahallede 1 okul ve 3 ahır küle döndü
YEREL HABERLER Mahallesi küle dönen vatandaş: “Yapan varsa iki gözü ...
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (24)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (24)
Yanan ahırlardan hayvanlarını traktörlerle taşıdılar Alev topuna dönen evden yufka ekmeklerini kurtarabildi
YEREL HABERLER Yanan ahırlardan hayvanlarını traktörlerle ...