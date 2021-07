ATSO Başkanı Çetin: “Manavgat'ta neredeyse orman kalmadı” ATSO Temmuz ayı meclisi yapıldı

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, “Maalesef Manavgat'ta başlayan orman yangını Serik girişine kadar geldi. Hala kontrol altına alınamadı. Manavgat'ta neredeyse orman kalmadı. Üç vatandaşımız yaşamını kaybetti. Yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Süleyman Özer'in başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleşti. Meclis Başkanı Süleyman Özer, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, başta Manavgat olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile geçen günlerde Karadeniz'de yaşanan sel felaketinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Meclis Başkanı Özer, Manavgat'taki orman yangınında yaşamını kaybeden üç vatandaş ile Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve felaketlerden yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diledi.



“Davut Çetin Manavgat’ta”

Meclis toplantısına Manavgat'tan zoom üzerinden katılan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yangının hala kontrol altına alınamadığını söyledi. İki gündür Manavgat'ta temaslarda bulunan Davut Çetin, “Maalesef Manavgat'ta başlayan orman yangını Serik girişine kadar geldi. Hala kontrol altına alınamadı. Manavgat'ta neredeyse orman kalmadı. Üç vatandaşımız yaşamını kaybetti. Yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Manavgatlı hemşehrilerime geçmiş olsun diyorum. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Manavgat'talar. Umuyorum en kısa sürede yangın kontrol altına alınır ve bu felaket biter" dedi.



Manavgat'ta aynı anda dört noktada yangın çıkmasının düşündürücü olduğunu belirten Davut çetin, bu durumun sabotaj ihtimalini güçlendiğini söyledi. Pandemi nedeniyle Antalya'da vaka sayılarının bugüne kadar ki en yüksek seviyeye çıktığına da dikkat çeken Davut Çetin, "Mutlaka aşı olmalıyız. Aşı konusunda tüm yakınlarınızı tanıdıklarınızı uyarın" çağrısı yaptı.

Meclis toplantısında bir konuşma yapan ATSO Başkan Yardımcısı M. Cihangir Deniz, Oda faaliyetlerinin ve ekonominin yanı sıra, kent ve ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının başında Manavgat’taki orman yangından duyduğu üzüntüyü dile getiren Deniz, “Davut Başkan dün apar topar Manavgat’a gitti, bugün de orada olduğu için toplantıya konuşmacı olarak katılamıyor. Bütün Manavgat halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Maalesef can kaybı haberleri alıyoruz. Cennet bir coğrafya ile birlikte binlerce canlı yanmıştır. Çok üzgünüz” dedi.



“Ağustos ve Eylül ayını kaybetmek istemiyorsak hızlı önlemler almalıyız”

Meclis toplantısını pandemi nedeniyle yeniden sanal ortamda yapmak zorunda kaldıklarını belirten Başkan Yardımcısı M.Cihangir Deniz, “Bayram sevincimiz vaka sayısındaki artışla yarım kaldı. Haziran’da 100 bin kişide 28 olan vaka sayısı 70’e dayandı. Kent merkezindeki kırmızı bölge artışı yurtdışında bile haber oluyor. Bu artışı durdurmak için hepimiz dikkat etmek zorundayız. Biz korona virüsten bıktık, ama virüs bizden bıkmadı. Ülke olarak aşı ithalatını ve aşı programını başardık, ama aşı olmayanlara ve önlem almayanlara takıldık. Sağlık Bakanımız 23 milyon kişinin aşı olmadığını açıkladı. Dünyada 4 milyar doz aşı yapıldı, ama halen aşıya inanmayan, kısırlık yapacak, içinde çip var, Amerikan oyunu gibi düşünceler taşıyan çok sayıda insan var. Bunu başka ülkelerde de görüyoruz. Artık bunları konuşmanın faydası yok. Ağustos ve Eylül ayını kaybetmek istemiyorsak hızlı önlemler almalıyız” diye konuştu.



“Toplu mekanlara girişlerde aşı kuralı getirilmelidir”

Toplu mekanlara girerken aşı kuralının getirilmesini söyleyen Deniz, “Bizim de aşı kartı uygulamasına geçmemiz gerektiğine inanıyorum. Toplu mekanlara girişlerde aşı kuralı getirilmelidir. Maske ve mesafe kurallarından vazgeçemeyiz. Bu kurallar hepimizin sağlığı ve geleceği için gereklidir. Resmi verilere göre günde 5060 kişi vefat ediyor. Bu can kayıplarından bütün toplum olarak sorumluyuz. Turizm ve ticaret devam etsin istiyorsak hepimiz azami çabayı göstereceğiz. Herkesi, çalışanlarımızı aşı olmaya teşvik etmeliyiz, aşı olmayanları uyarmalıyız, maske ve mesafe kurallarına uymayı zorunlu tutmalıyız. Komitelerimiz kendi sektörlerine çağrı yapmalıdır” dedi.



“Antalya’da iç ve dış turizmde bayram bereketi yaşadık”

Antalya’da iç ve dış turizmde yaşanan canlanmanın sevindirici olduğunu belirten Deniz, “Antalya’da iç ve dış turizmde bayram bereketi yaşadık. Yabancı ziyaretçi sayımız 3 milyonu geçti. İç turizmde ertelenmiş talep nedeniyle beklenen canlanma gerçekleşti. 24 Temmuz’da Antalya havalimanı 885 uçuş gerçekleştirdi. Bunun güzel bir gelişme olduğuna kuşku yoktur, Antalya ekonomisi pandeminin başladığı günden bu yana ilk kez bir parça nefes almıştır. Yıl başında 2019 yılının yarısına ulaşabileceğimizi söylüyorduk. Pandemi izin verirse bu gerçekleşebilir. Şu anda dünya ekonomisinde de en önemli risk halen pandemidir. Çin’de bile vakaların arttığını görüyoruz. Vaka sayısı artışı her sektör için bir parça belirsizlik oluşturuyor. Eğitim sektöründe okullar açılacak mı nasıl açılacak tam bilinmiyor. Bu dönemde artık en azından ilk ve orta öğretimde normale dönülmelidir, çünkü çocuklarımızın kültürel gelişimi en önemli konudur, her şeyden vazgeçebiliriz, ama çocuklarımızın geleceğinden vazgeçemeyiz” dedi.



“Dijital reklam kampanyası”

ATSO olarak turizme destek olmak için Antalya reklamlarına başlandıklarını belirten Deniz, “Rota Antalya’nın internet reklamlarına ve sosyal medya reklamına başladık. Yurtdışına tatile giden kişi sayısı pandemi nedeniyle azaldı, iç turizmdeki bu potansiyeli değerlendirmek için ilk aşamada İstanbul, Ankara, İzmir, Konya’yı hedefledik. Yurtdışında da Rusya pazarına dönük reklama başladık. Mural Antalya’ya başlarken sanat etkinlikleriyle kent merkezinde turizmi canlandırmamız gerektiğini söylemiştim. Büyükşehir Belediyemiz ve Muratpaşa Belediyemiz müzik etkinliklerine başladılar. Haftanın belirli günlerinde birkaç noktada bando veya orkestra gösterisi yapılıyor. Kepez Belediyemiz Cem Karaca kütüphanesini açtı, Dokuma Park’ta etkinlikler yapıyor. Döşemealtı Belediyemiz Döşemaltı halısına coğrafi işaret aldı. Gastronomi turizmine destek olmak için de restoranlara yönelik dijital dönüşüm projemizden söz etmiştim. Komitemizle bu konuda istişare yapıldı. Bu projeye sektör destek olursa kent turizmi için daha güçlü adımlar atabileceğiz” şeklinde konuştu.



“Ekonomide bir yaz rehaveti yaşanıyor”

Ekonomide bir yaz rehaveti yaşandığını belirten Deniz, “Bir başka talep konusu kredi desteğidir, yani faizsiz veya düşük faizli kredidir. Gerçekten de pandemi döneminde kapanan ve iş hacmi düşenlere daha fazla destek olunmalıydı, hatta destekler devam etmeliydi. Fakat şu anda ekonomide bir yaz rehaveti yaşanıyor. Sektörlerimizden destek talebi gelirken, diğer tarafta ekonomi uçuyor gibi bir hava var. Turizmde canlanmanın yanı sıra otomobil ve beyaz eşya gibi sektörlerde satış artışının devam etmesi de piyasanın çok canlı olduğu kanaatini yaratıyor. Bazı verilere bakıldığında ekonomide gerçekten geçen yıla göre hızlı toparlanma olduğu açıktır. Bununla birlikte bu yüksek artışların son iki yıldaki düşüşten kaynaklandığına dikkat edilmelidir. Haziran ayından itibaren beyaz eşya gibi sektörlerde bir yavaşlama başlamıştır. Konut satışı son 78 yılın en düşük düzeyine inmiştir. Ekonomide kalıcı iyileşme olması ve herkesin kazanması için enflasyonun düşmesi ve alım gücünün iyileşmesi gerekir. Dolayısıyla pandemide olduğu gibi, ekonomide de rehavete yer yoktur” dedi.

