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Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (6)


YANGINDA DOĞAN OĞLAĞA 'MUCİZE' ADI VERİLDİ
Antalya Manavgat'ta çıkan yangında, alevlerin arasında ineklerini kurtarmaya çalışan ve bu sırada çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan, Kalemler köyündeki Serdar Bayat (30), yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Evi, ahırı, otomobili yanan; bazı küçükbaş ve büyükbaşları da ölen Bayat, tahliye edildikten 34 saat sonra evine döndüğünü söyledi. Video çekmeden 1015 dakika önce ileriden alevleri gördüğünü, görür görmez ahırdaki hayvanları boşaltmaya başladıklarını aktaran Bayat, alevlerin bir anda geldiğini ve her yerin yandığını söyledi. Tarlanın ortasındaki boş alana kendisini zor attığını belirten Bayat, videoda elinde tuttuğu gebe ineğin alevlerin arasında kaybolduğunu ve buzağıyı doğurup öldüğünü söyledi. Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Bayat, yangın sırasında mucizeye şahit olduklarını da belirtti. Gebe keçisinin yangın anında doğurduğunu belirten Bayat, oğlağa 'Mucize' adını verdiklerini söyledi.
'İNEKLERİN YARISI ÖLDÜ'
3 gündür süren yangın nedeniyle artık takati kalmadığını aktaran Serdar Bayat, en son ateş arasında kaldığını, başka bir şey hatırlamadığını söyledi. Bayat, "Video çektikten sonra olan oldu. Kapının önünde alevlerin arasında ölen karnı buzağılı ineğim kaldı. Videoda elimde tuttuğum inek gitmiş ateşlerin arasında kalmış. İneklerin yarısı öldü, yarısı kaldı. Kendi canımızı düşünmüyorum. Esas olay yangından sonraki mücadelemiz. 3 gündür gelen giden yok. Ağlamaktan sesim kalmadı artık. Anlatacak bir şey yok artık. Ne su ne elektrik var. Hayvanın altındaki gübreler bile cayır cayır içten içe yanıyor. Biz onları nasıl söndürelim? Tankerle su çekiyoruz. Annem hala yanan közleri söndürmeye çalışıyor" diye konuştu.
'EN SON BUZAĞILARI EVİN İÇİNE ALDIM'
29 inekten sadece 1112'sini canlı kurtardıklarını belirten Bayat, "Gerisi nereye gitti, nerede yandı; bilmiyorum. Birinin ölüsünü tarlada bulduk, gerisi nerede bilmiyorum. Keçilerim de yanımdaydı, yangın esnasında doğum yapmış, oğlağımız ve ona 'Mucize' adını verdik. Yangın bittikten sonra toprağın arasında kendinden geçmiş bir halde buldum. Evin önünde alevlerin arasında küçük oğlağı gördüm. Birkaç saat önce doğmuştu. Bu mucize gibi bir şeydi. Alevlerin 6-7 metre yükseldiği yerde nasıl doğdu, nasıl yaşadı; anlayamadım. Buzağılarım vardı. Bir tarafa taşıyorum orası yanıyor diğer tarafa götürüyorum orası yanıyor. En son buzağıları evin içine aldım. Ölürse evin içinde dumandan boğularak ölsün, dedim" dedi. 
'CANIMIZ ÖNEMLİ DEĞİL, HAYVANLARI KURTARDIK'
Evlerin yarısının yandığını ve yarım saat alevlerin arasında kaldığını anlatan Serdar Bayat, "Kollarım, bacaklarım her yerim yanık içinde. Canımız önemli değil hayvanları kurtardık ya başka bir şey istemiyorum. Araba yanmış, ev yanmış, hiç umurumda değil. İyi ki kaçmamışız. Kaçmayıp da sağ kalan çok nadir" diye konuştu. 
Hayvanlarını 'çocuklarım' diyerek seven Bayat, "Hayvanlarımız bizim için her şeyden daha kıymetli. Onları terk edemedim. Her yer yanmaya başladığında, iplerini kestiğim inekleri açık araziye götürdüm. Keçilerimi de alevlerin arasından uzaklaştırdım. Ellerimde ve ayaklarımda yanıklar oluştu. Zar zor kurtardım onları. Artık tükendik, diyecek bir şeyimiz kalmadı. Artık nasıl ahır yapacağız, bilmiyorum. Burası sera, kurtardığımız inekleri seralara getirdik. Hayat bundan sonra başlıyor artık. Yangından kurtulduk, diye sevinirken ne elektrik ne su var. Benim 12001300 balya samanım yandı. 4-5 ton yem, 5-6 ton buğdayım yandı. Kendi yiyip içeceğimiz de yandı. Esas biz yangını atlattık, diye sevinirken bugün 3'üncü gün, 3 gündür ayaktayım. Şimdi başlıyor mücadelemiz. Biz neyi, nereden, nasıl toparlayacağız?" dedi. 
'BİZ ÖLÜMÜ GÖZE ALMIŞTIK'
Yanan evin içini de gösteren Serdar Bayat, "Ben alevlerin arasında uğraşırken annem ve babam öldü, dedim. Meğer babam evi söndürmeye çalışıyormuş. Evin yarısını kurtarabildik. İyi ki de kalmışız o kadar can kurtardık. Biz ölümü göze almıştık. Allah'a binlerce şükür" diye konuştu.Aslı DURAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Aslı DURAN
2021-07-30 13:58:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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