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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (7)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (7)


TEDAVİ PARASI YANAN KADINA YARDIM
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınlarına, ekipler tarafından müdahaleler devam ediyor. Yangın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda evin yanı sıra yüzlerce hayvan da öldü. Yangınları söndürmek için mahalleli de seferber oldu. Karaöz Mahallesi´nde yalnız yaşayan ve meme kanseri olan Cemile Öner'in (60) evi de kullanılamaz hale geldi. Öner, yangın sırasında kapısını kırarak, evine girmeye çalıştı. Komşularının ve ekiplerin ikna çabasıyla evden uzaklaştırılan Öner'in, ısrarla içeri girmeye çalışmanın nedeni ise duygulandırdı. Öner'in ineğini satarak elde ettiği 15 bin TL'sini kapı bitişiğindeki yastığın içinde sakladığı ve parayı kurtarmak istediği öğrenildi. Öner, söndürme çalışmalarının ardından gittiği evinde yanan yastıklarının içinde parasını aradı ancak sonuç elde edemedi.
'PARA BULUNUR AMA CAN BULUNMAZ'
Yangın sırasında evde oturduğunu anlatan Cemile Öner, "Evdeydim, geldiğini görünce söndürmeye çalıştık ancak başarılı olamadık. Ben yangının buraya kadar geleceğini sanmıyordum. İlk olarak kardeşimin evine sonradan da benim evime geldi. Yangın gelince de zehirlenebilirim, diye kaçtım. Astım hastalığım var, belimde de 78 platin var, kanserim de var. Onun için kaçtım. Tedavi için 15 bin TL para biriktirmiştim. Onun için çaba gösterdim ve gelip baktım ama yok. Canımız sağ olsun. Para bulunur ama can bulunmaz. Kara toprağa gitseydim para bulunacak mıydı? Ben burada bir komşuya gitsem karnımı doyururum" diye konuştu. 
'1 SAAT AĞLADIM'
Paranın yanmasına üzüldüğünü söyleyen Öner, "Sabah geldim, burada 1 saat kadar ağladım. Ben ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Yatacak yatak yok, yorgan yok. Evimi de 7-8 sene önce çabalarımla aldım. Çocuklarımı da kimseye muhtaç etmedim ve büyüttüm sonunda da bu geldi. Gelirse de gelsin, yeter ki Rabb'im sağlık sıhhat versin" dedi. 
Kanser tedavisinin de devam ettiğine ve 6 ayda bir kontrole gittiğine dile getiren Cemile Öner, parasının yanmasının medyada haber olmasının ardından çok sayıda kişiden yardım teklifi geldiğini, kendisine veya komşularına ulaşanların yardım etmek istediklerini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Semih ERSÖZLER
2021-07-30 14:06:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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