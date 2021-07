Bakan Çavuşoğlu’ndan sabotaj iddiası üzerine yaşanan linç girişimine yönelik açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Eğer böyle bir şey varsa soruşturmanın ve bağlantıların araştırılması gerektiğini söyledik” “Tüm kurumlarımız bununla ilgili hassas bir çalışma yürütüyor”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesinde sabotaj iddiası üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan gençlerin akşam linç girişimine uğramasıyla ilgili olarak, “Tüm kurumlarımız bununla ilgili hassas bir çalışma yürütüyor. Eğer böyle bir şey varsa soruşturmanın ve bağlantıların araştırılması gerektiğini söyledik. O zaman her kişinin şüpheli ya da suçluyu, orada bir de bıçaklama olmuş birbirini linç etmeye kalkarsa bu olmaz” ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulualan Yangın Kontrol ve İzleme Merkezi’nde yangının seyrine yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, dün akşam sabotaj iddiası ile ilgili 3 kişinin gözaltına alınması sonrası yaşanan linç girişimi ile ilgili de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, “Aynı anda ülkemizin farklı alanlarında yangınlar başlayınca doğal olarak bunu kim yaptı? Vatandaşlarımızın düşünceleri var, bizimde şüphelerimiz var. Tüm kurumlarımız bununla ilgili hassas bir çalışma yürütüyor. Antalya’da birkaç yerde yangın başladı. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Bazı şüphelilerde gözaltına alındı. Dün akşam Manavgat’ta mahallede jandarma ve polisin tespitine göre, Antalya merkezden gelen 3 kişi burada mahalledeki kişilerin kimlik sormasıyla başlayan bir tartışmadan sonra, kundaklama suçlamasıyla bir gözaltı olayı oldu. Bu gözaltı olduktan sonra jandarma olaya el koydu. Ardından polisimiz ve jandarmamız vatandaş arasında bir gerginlik oldu. Bu gerginlikte uzun süre sürmüş. Vatandaş bu şüphelilerin oradan bırakılmasını değil kendilerini teslim edilmesini talebinde bulunmuşlar” dedi.



“Birkaç saat bu gerginlik sürünce bize haber verildi”

Gerginliğin yaşandığı alana kendisinin de gittiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Birkaç saat bu gerginlik sürünce bize haber verildi. Bende hemşerileri olarak gittim vardığım zamana çok gerginlik var. Patlama noktasına gelmişti. Bize de hatta suçluları’ Korumaya mı geldiniz’ gibi suçlamalarda bulunmaya kalktılar. Fakat daha sonra vatandaşlarımızın arasına girerek durumu anlatarak şüphelinin suçluymuş gibi muamele görmesinin doğru olmadığını, devletin kanunlarının, kurallarının olduğunu, suçluysa da ilgili kanunların neticesinde muamele göreceğini anlattık. Şüphenin kalkması için soruşturmanın yapılması gerektiğini anlattık. Sadece Manavgat’tan değil Serik ve Alanya’dan binlerce vatandaş vardı. Eğer böyle bir şey varsa soruşturmanın ve bağlantıların araştırılması gerektiğini söyledik. O zaman her kişinin şüpheli ya da suçluyu, orada bir de bıçaklama olmuş birbirini linç etmeye kalkarsa bu olmaz. Bunları anlattık” sözlerine yer verdi.



“Ama öyle olmadığını anlattık, kucaklaştık”

İnsanların yangında can ve mal kaybı yaşadığına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, “Bunların etkisiyle dün akşam gergindi. Dün akşam gerginliği sakinleştirdik kucaklaştık. Ufak tefek itiş kakışmalar olmuş ama sonra vatandaşımız hem jandarma hem polisimiz normale döndü. 3 şüpheli emniyet güçlerince götürüldü. Dün akşam gerginlik oldu büyük gerginlikti. Bunu başka yere çekenlerde oldu, doğru bize de tepkiler oldu, ‘Yangından dolayı protesto edildiler’ gibi. Ama öyle olmadığını anlattık, kucaklaştık. Olay büyümeden gerekli işlemler yapıldı” açıklamasını yaptı.

