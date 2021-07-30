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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’den Manavgat’a destek

İHA

Kepez’den Manavgat’a destek

Kepez Belediyesi, Manavgat ilçesinde yaşanan yangın felaketinin yaralarının sarılması çalışmalarına destek veriyor. Yardım kampanyası başlatan, su arazözlerini afet bölgesine gönderen Kepez Belediyesi, ilçede şebeke suyunun verilemediği köylerde de hayvanların su ihtiyacını karşılıyor.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Manavgat ilçesindeki yangın alanında incelemelerde bulundu. İlçede ormanlık alanda 2 gün önce 4 ayrı noktada çıkan yangının büyük zarar verdiği köylere giden Başkan Hakan Tütüncü, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangının köylerde oluşturduğu felaket karşısında büyük üzüntü yaşayan Başkan Tütüncü, acılarını paylaştığı ilçe sakinlerinin taleplerini dinledi.

“Yaraları birlikte saracağız”
Tütüncü, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’le de bir arala geldi. Sözen’e, geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Hakan Tütüncü, “Ekiplerimizle, imkanlarımızla ve tüm kalbimizle Manavgat’ımızın yanındayız. Bu zor günleri birlikte aşacak, yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

“Hayvanların su ihtiyaçları karşılanıyor”
Kepez Belediyesi’nin, Manavgat’ta yaşanan yangın felaketinin yaralarının sarılabilmesi için tüm imkanlarını seferber ettiğini aktaran Tütüncü, “Yangının başladığı andan itibaren teyakkuza geçtik. Söndürme çalışmalarında kullanılması için bölgeye su arazözlerimizi gönderdik. Yangından zarar gören vatandaşlarımız bizden hayvanları için su talebinde bulundu. Bu talebi de ivedilikle karşıladık. Üç arazözle, hayvanların su ihtiyacını karşılamaya başladık. Köylere şebeke suyu yeniden gelene kadar afetzede hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Tüm imkânlarımız ve ekiplerimizle Manavgatlı hemşehrilerimizin emrindeyiz” diye konuştu.

“Haydi, Kepez Manavgat’a Destek”
Hakan Tütüncü, Manavgat’ta yaşanan felaketin yaralarını birlikte sarmak amacıyla bölge için yardım kampanyası düzenlediklerini belirtti. ‘Haydi Kepez Manavgat’a Destek’ adıyla düzenlenen kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar yardımlarını Yeni Mahalle’de bulunan Kepez Vakfı’na yapabilecekler. Yardım kampanyasına katılmak isteyen telefon numaralarından da her türlü bilgiye ulaşabilecekler. Kepez Belediyesi, su, soda, ayran, meyve suyu, çocuk bezi, bebek maması, kuru gıda, paketli yiyecekler, kıyafetler, yanık kremi, yorgan, battaniye ve temel yardım malzemelerini öncelikli bağış türü olarak belirledi.

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