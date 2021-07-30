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Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (8)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (8)


KIZININ ÇEYİZİ YANAN GÜLSÜM TEYZE'YE BURSA'DAN YARDIM ELİ
Manavgat'ta 3 gündür devam eden ve çok geniş bir ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle bölgede çok sayıda yerleşim yeri ve tarım arazisi de zarar gördü. Bölgede yaşayanlar alev kapanının arasında kalmamak için ne var ne yoksa geride bırakıp, canlarını kurtarmanın derdine düştü. Alevlerin yakıp geçtiği evlerini kontrol etmek için geri dönenler ise büyük şaşkınlık ve hüzün yaşadı. Bunlardan biri de Kalemler Mahallesi'nde yanan evini görmeye gelen Gülsüm Uysal oldu. Önceki gün geldiğinde hala yanan ve dumanlar tüten evinin durumunu cep telefonuyla bir tanıdığına gözyaşlarıyla anlatan Gülsüm Uysal, "Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız, nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı" diye feryat etti.
'KENDİ EVİMİZ YANMIŞ GİBİ İÇİMİZ PARÇALANDI'
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) objektiflerine yansıyan bu anların görüntülerini izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gülsüm Uysal'ın durumuna çok üzülerek yardımda bulunmaya karar verdi. Gülsüm Uysal'la bugün DHA aracılığıyla yanan evin önünde cep telefonuyla görüntülü görüşme yapan Başkan Alinur Aktaş, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak, "Büyük geçmiş olsun, Allah şahidimdir, biz sizi dinledikten sonra kendi içimiz yanmış gibi, kendi evimiz yanmış gibi içimiz parçalandı. Bir kardeşiniz, bir evladınız olarak söylüyorum hem ev eşyalarınız hem de kızınızın çeyizinin düzülmesi konusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Hiç şüpheniz olmasın" dedi.
Yangının nasıl olduğu hakkında Gülsüm Uysal'dan bilgi alan Başkan Aktaş, "Hiç şüpheniz olmasın. Şu anki durumun hepsi hallolur. Siz sağsınız, sizin canınıza bir şey olmadı. İnşallah onların hepsi toparlanır. Biz sizi kendi ablamız, kendi bacımız gibi kabul ettik. İnşallah özel olarak ilgileneceğim" diye konuştu.
'HİÇ AKLIMIZ ERMEDİ AMA CANIMIZ CİĞERİMİZ YANDI'
Başkan Alinur Aktaş'la görüşürken evinin durumunu anlatan Gülsüm Uysal da köyde yaşadıklarını ve evlerini eşiyle birlikte oda oda yaptırdıklarını kaydederek, "Hangi birini anlatayım. Sadece kimliklerimizi alabildik. Evimizin önünde hayvanlarımızı salmaya zamanımız olmadı. Hiç aklımız ermedi ama canımız ciğerimiz yandı" ifadelerini kullandı.
Şu anda evli olan oğlu ve akrabalarının yanına sığındıklarını söyleyen Gülsüm Uysal, "Evladının evinde kalsan ne kadar kalırsın, kardeşinin evinde kalsan ne kadar kalırsın? Kalacağız, mecburuz. Allah razı olsun kapıları sonuna kadar açık ama bilemiyorum" diye konuştu.
'BİR TOPLU İĞNE BİLE ALAMADIK'
Başkan Alinur Aktaş ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Gülsüm Uysal, eşiyle 1985 yılında evlendiği, aynı sokakta evlerinin çapraz olarak karşılıklı bulunduğunu anlattı. 2'si erkek 3 çocuk sahibi olduklarını söyleyen Uysal, evlendikleri zaman eşinin, evin bir oda, mutfak, tuvalet ve banyo olarak yaptırdığını, geri kalanını ise birlikte çalışarak parça parça, oda oda yaptırdıklarını söyledi. Yangın olduğu sırada babasının yanında bulunduğunu aktaran Gülsüm Uysal, hemen dışarı çıktıklarını belirtti. Gülsüm Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Babama, 'Yukarıdan ateş çıktı. Tam havasını buldular, poyraz' dedim. Birlikte sokağa çıktık, babam bir baktı ve 'Eyvah kızım, gitti, köy gitti' dedi. Hemen evli olan Manavgat'taki oğlumu aradım, 'Belki bir faydanız olur yetişin' dedim. Kız kardeşimle geldiler. Biz evin iki tarafını temizleyeceğiz derken, çatıda muslukları açtık, zaten yarım saat demedi. Yangın geldi, koştuk arabaya kendimizi zor attık. Hiçbir şey, bir toplu iğne bile alamadık. Çocuklarım sağ olsun, canımız sağ olsun ama illaki de o tencere kaynayacak."
'ÇOK DERTLİYİZ VE KEDERLİYİZ'
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ülkemizin güneyinde 54 ayrı noktada -ki 4 vefatımız da var bildiğim kadarıyla, 120130 civarında yaralımız varyani sabotaj olma ihtimali de çok yüksek. Muhakkak suretle bakanlıklarımız, ilgili kurullarımız, emniyetimiz konuyu araştırılacaklar, suçlular kesinlikle bununla alakalı hesap verecekler ama içimiz yandı, yüreğimiz yandı, ormanlarımız yandı, evlerimiz yandı. Velhasıl ülke olarak çok dertliyiz ve kederliyiz. Ama devletmillet iş birliğiyle inşallah birçok konuyu aştığımız gibi bunu da aşacağımıza inanıyorum" dedi.
'O KADAR ÇOK ETKİLENDİM Kİ'
Manavgat'ın Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri olduğuna işaret eden Başkan Alinur Aktaş, "Gülsüm Teyzemizin o samimi yalvarışları, kızına hazırlamış olduğu çeyizler, o kadar çok etkilendim ki ister istemez hemen biz bu konudaki heyecanımızı arkadaşlarımızla birlikte paylaştık. Nihayetinde bizim şehrimiz bir tekstil, mobilya şehri. Dolayısıyla kızımızın çeyizinin tekrar düzenlenmesiyle alakalı, nihayetinde rençperlik yapan, ziraat işiyle ilgilenen köylü bir aile. Ben kendisiyle bugün irtibat kurdum. Gülsüm Teyzemizin hala o dik duruşu, hala o her şeye rağmen pozitif bakışı beni ziyadesiyle etkiledi. Kendisine bu manada her türlü yardım ve desteği vereceğimizi ifade ettim" diye konuştu.
'HERKESE BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN'
Özellikle ormanlarda piknik yapılırken ateş yakılmaması ve başta cam olmak üzere atıkların ormana bırakılmamasına tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Alinur Aktaş, şöyle konuştu:
"Herkese büyük geçmiş olsun. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'daki hayırseverler olarak bazı kuruluşlarla da görüştüğüm için bunu söylüyorum; mobilya teminiyle alakalı yine orada oluşacak ihtiyaçlarla alakalı üzerimize düşen sorumluluğu ziyadesiyle yerine getireceğini ifade ediyoruz. Ama özelde Gülsüm ablamızın kızının çeyizlerinin tekrar yerine getirilmesi, Gülsüm ablamızın özellikle eksiklerinin giderilmesi noktasında özel bir hassasiyetimiz olacağını tekrar ifade etmek istiyorum."
Mithat ABAKANÖmer KARÇAİsmail Hakkı SEYMEN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇAİsmail Hakkı SEYMEN
2021-07-30 14:33:54

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