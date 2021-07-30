Büyükşehir 253 araç, bin 146 personel ile Manavgat’ta

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İlçesi'nde devam eden orman yangınında 253 araç bin 146 personel ile bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Muhittin Böcek ise yangın yönetim merkezinde koordinasyon çalışmalarını yönetiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Manavgat’a diğer illerden desteğe gelen ekiplerle de tam koordineli bir çalışma gerçekleştiriyor. Bölgede tüm kurumların siyaset üstü bir çabayla yaraları sarmaya çalıştığını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Süreçle ilgili elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Diğer illerden desteğe gelen ekiplerimizle de koordineli bir şekilde çalışarak yangını söndürmek ve yaraları sarmak için çalışıyoruz” dedi.



“ASAT’a jeneratör takviyesi”

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede elektrik kesintisi nedeniyle su verilemeyen mahallelere jeneratör ile su vermeye çalışıyor. İlk gün bölgeye gönderilen 10 jeneratörün yetersiz kalması nedeniyle jeneratör sayısı arttırıldı. 33 jeneratör ile mahallelere su verilmeye çalışılıyor. ASAT ayrıca içme suyu üretim tesislerinden arazözlerle su desteği sağlayarak yangına müdahale eden ekiplere yardımcı oluyor.



“Telef olan hayvanlar defnediliyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi de yangından zarar gören vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor. Ayrıca en çok ihtiyaç duyulan su, buz ve ayran dağıtımı da yine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Yangında zarar gören hayvanlar da unutulmuyor. Anet’e bağlı Halk Et Mobil Satış Tır’ı da Manavgat’ta soğuk hava deposu olarak görev yapacak. Su, içecek ve yiyeceklerin soğuk hava deposunda muhafazası sağlanacak. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı hayvanların tedavisini yaparken, hayvanların tahliyesi başta olmak üzere her türlü ihtiyaçları için koordinasyon çalışmaları da yürütülüyor. Yangın bölgelerinde hayvanlarını tahliye etmek için desteğe ihtiyacı olanlar telefon ile Büyükşehir Belediyesi’nden yardım talep ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri ise Yangında telef olan hayvanların defni için Manavgat Belediyesi ile koordineli çalışıyor.



“Çalışmaya devam ediyoruz”

Manavgat yangını için İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Muğla, Konya, Mersin, Isparta, Burdur’dan gelen 60 araç ve 200 personel de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Tüm kurumların koordineli çalışması ve dayanışması ile bu zorlu sürecin de atlatılacağına inandığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Manavgat’ımıza Antalya’mıza bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. En kısa sürede yangının söndürülmesi için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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