Manavgat’ta telef olan hayvanlar gömülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat yangın bölgesinde yaraları sarmak için çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan afet koordinasyon merkezi yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan bölgede yangında can veren büyükküçük baş hayvanlar gömülüyor. Zarar gören tarlaların tespit çalışmalarına da başlandı.



Manavgat’ta üç gündür süren orman yangını söndürme çalışmaları gece gündüz tüm ekiplerin yoğun mücadelesiyle sürüyor. Manavgat Gündoğdu İstasyonu’nda kurulan Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de yangının bir an önce kontrol altına alınması için çalışmalarına devam ediyor. Başkan Muhittin Böcek’in koordinasyonunda yangın bölgesinde bir yandan ihtiyaçlar tespit ediliyor, diğer yandan yangından zarar gören vatandaşlara destek olunuyor.



“Hayvanlar gömülüyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, çevre sağlığı, atık yönetimi, tarımsal hizmetler, hayvan koruma ve kontrol ekipleri, sahada çalışma yapıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Manavgat Belediyesi ile birlikte yangında can veren büyükbaş ve küçükbaş hayvanları gömüyor.



“Zarar gören tarlaların tespiti başladı”

Ekipler ayrıca yem ihtiyacı olanlara yem ulaştırırken, zarar gören fıstık tarlalarının tespitlerine başladı. Yanan damlama sulama malzemesi ihtiyaçlarının da belirlenme çalışmalarına başlandı. Öte yandan atık yönetimi 2 Tır, 4 dozer, 1 ekskavatör, 3 arazöz, 1 kamyon, 1 kamyonet 135 personel, 24 araç Manavgat’ta, 44 personel ve 18 araç merkez Serik ve Alanya'dan takviye ile toplam 193 personel, 42 araçla söndürme çalışmalarında yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.