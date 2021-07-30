Duman ve kül bulutu Alanya’ya ulaştı Prof Dr. Lakademyalı: “Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın”

Manavgat'ta meydana gelen orman yangınını ardından rüzgarın etkisiyle duman ve kül bulutları Alanya'ya ulaştı. Alanya'nın girişinde bulunan Dinek Mevkii'nde gökten kül yağarken, duman, güneş ışınlarını azalttı. Vatandaşları uyaran ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Lakademyalı, "Zorunlu olmadıkça insanlar evlerini ve işyerlerinin içinde kalsın. Dışarda işi olanlar ise cerrahi çift maske taksın" dedi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, Alanya'da baş gösteren kül ve duman bulutlarının ardından önemli uyarılarda bulundu. Esintiden dolayı, Manavgat orman yangını sonrasında oluşan duman ve kül bulutlarının ilçeye kadar ulaştığına dikkat çeken Başhekim Lakademyalı, "Alanya'da insanlar evlerinde kalsınlar. Zorunlu haller dışında evlerini terk etmeyerek, kapı ve pencereleri kapalı tutmalılar. Klimalar içlerinde bakteri temizleme sistemi olduğu için çok faydalı olur. Klimaları açık tutsunlar. Dışarı çıkma zorunluluğu olanlar ise çift cerrahi maske takarak çıkmaları doğru olur. Hırıltı ve nefes almakta güçlük çekenler hastaneye başvurabilirler" diye konuştu.

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