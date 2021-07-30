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Valilik tarafından Manavgat için başlatılan yardım kampanyasına ATSO’dan 500 bin TL Oda ve borsalardan Manavgat’a yardım eli

İHA

Valilik tarafından Manavgat için başlatılan yardım kampanyasına ATSO’dan 500 bin TL Oda ve borsalardan Manavgat’a yardım eli

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Seydi Tahsin Güngör, ortak bir açıklama ile Manavgat’taki orman yangında zarar gören vatandaşlar için Antalya Valiliği tarafından düzenlenen kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Oda başkanlarından Çetin, Çandır ve Güngör, yaptıkları ortak açıklamada, “Antalya tarihinin en büyük orman yangını felaketini yaşıyoruz. Bu zor günlerinde hemşehrilerimizin yanında olmak, yanan ormanlarımızı yeniden yeşillendirmek için hepimize büyük görev düşüyor. Antalya Valiliğimiz tarafından başlatılan yardım kampanyasına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 5 milyon TL ile katkıda bulundu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 500 bin TL ile kampanyaya destek verdi. Antalya Ticaret Borsası tarafından da Manavgat bölgesindeki çiftçilerin ihtiyacı doğrultusunda ilk etapta 100 ton saman ve yem bölgeye intikal ettirildi. Tüm oda ve borsalarımız ile iş insanlarını ve hemşehrilerimizi kampanyaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Ayni yardımlara ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Başkanlar, “Yaraların sarılması zaman alacak. Bölgeye çok sayıda su ve gıda yardımı gönderiliyor. Bu yardımlarla ilgili Manavgat Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçilerek ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili yardımların gönderilmesinde fayda var. Bölgede özellikle mobilya, ev tekstili, beyaz eşya ihtiyacı bulunuyor. Üreticilerden ve hemşehrilerimizden özellikle bu ürünlerle ilgili ayni yardımlara ağırlık vermelerini rica ediyoruz. Bu konuda faaliyet gösteren firmalarımızı Manavgat’a destek olmaya davet ediyoruz. Ayrıca nakdi yardımlar için Antalya Valiliği’nin açtığı hesaplar dikkate alınmalı” diye konuştular.

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