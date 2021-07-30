Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (16)

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BAKAN SOYLU MANAVGAT'TA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manavgat'ta 3 gündür devam eden yangınla ilgili bilgi almak ve incelemelerde bulunmak için geldiği Manavgat Afet Yönetim Merkezi'nde Vali Ersin Yazıcı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Vali Yazıcı'dan yangının durumu hakkında bilgi alan Bakan Soylu'ya yangının geldiği son durum sinevizyonla anlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-07-30 20:28:10



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