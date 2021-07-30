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Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (17)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (17)


ANTALYA'DA ORMANA GİRİŞLER YASAKLANDI
Antalya Valiliği tarafından yayınlanan genelgeyle il genelinde ormanlık alana girişler yasaklandı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servet olan ormanları yangına karşı korumak amacıyla çeşitli kararlar alındığı belirtilen genelgede, şu ifadeler yer aldı:
"Antalya İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında Antalya sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30.07.202131.08.2021 tarihleri arasında, 6381 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin (ç) bendi ve 66'ncı maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. Antalya il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çerçevesinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Orman Yasası'nın 31'inci ve 32'nci maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağbahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., CK Akdeniz Perakende Satış A.Ş, TEİAŞ ve EUAŞ hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar Antalya ili sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlarda uygulanır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır. Bu karar hükümleri 30.07.202131.08.2021 tarihleri arasında uygulanır. Bu karar hükümleri Antalya Valiliği tarafından yürütülür."DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANTALYA, (DHA)
2021-07-30 20:38:02

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