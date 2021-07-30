Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (19)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (19)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (19)


5 BAKAN KRİZ MASASINDA BİR ARAYA GELDİ
Antalya´nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları, 3´üncü gününde de devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Antalya milletvekilleri ve AFAD ekipleri hem yangını hem de söndürme çalışmalarını değerlendirmek üzere bir araya geldi. İlçe merkezindeki Manavgat Gençlik Merkezi´nde toplanan bakanların, yangınla ilgili önemli konuları ele alacakları bildirildi.
Toplantı yapılacak salona ilk önce gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD ekipleriyle görüştü. Soylu daha sonra Pakdemirli, Karaismailoğlu ve Çavuşoğlu ile ayakta bir süre görüştü. Bakan Soylu´nun daha sonra dışarı çıkarak bir telefon görüşmesi yaptığı, toplantı yapılacak salona geldiğinde de cep telefonundan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu´na bir şeyler gösterdiği dikkati çekti.
Toplantı 5 bakanın katılımıyla basına kapalı gerçekleştirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Alparslan ÇINAR
2021-07-30 22:59:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 Bakan, yangınların son durumunu koordinasyon toplantısında ele alıyor
YEREL HABERLER 5 Bakan, yangınların son durumunu koordinasyon ...
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (18)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (18)
Kılıçdaroğlu: “Yangın söndürme helikopterleri yangını büyütüyor” “Pervane döndüğü zaman kozalakları daha uzağa itiyor ve yangını büyütüyor aslında” “Bunu ben söylemiyorum, bu işin uzmanları anlatıyor bize” “Her yıl 1 tane yangın söndürme uçağı alınsa, bugün 19 uçağımız olacaktı”
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: “Yangın söndürme helikopterleri yangını ...
Antalya’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
YEREL HABERLER Antalya’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (17)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (17)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (16)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (16)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (15)
Akseki’deki orman yangını devam ediyor Kepezbeleni Mahallesi’ndeki yangında 76 ev yandı
YEREL HABERLER Akseki’deki orman yangını devam ediyor Kepezbeleni ...
Bakan Kurum’dan top sahası yanan çocuklara yeni saha sözü Yangında çocukların top sahası hasar gördü, Bakan Kurum hemen talimat verdi Çocuklar yanan top sahları için yardım istedi, Bakan Kurum onları kırmadı
YEREL HABERLER Bakan Kurum’dan top sahası yanan çocuklara yeni saha ...
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (14)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (14)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde / Ek ...
Vatandaşlar Manavgat'ta yanan ormanı endişeli gözlerle izliyor Manavgat’ta Haytalar Mahallesi'nde yangın etkili oluyor Kızılçam ormanlarından çıkan alevler metrelerce yükseldi Alevlerin zaman zaman hortuma dönüştüğü görüldü
YEREL HABERLER Vatandaşlar Manavgat'ta yanan ormanı endişeli ...
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (13)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (13)
Muharrem İnce, Antalya'da yangın bölgesinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "Büyük bir felaketle karşı karşıyayız, kuşlar bile uçamamış"
YEREL HABERLER Muharrem İnce, Antalya'da yangın bölgesinde Memleket ...
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (12)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (12)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (11)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (11)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (10)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (10)
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde/ Ek ...
Valilik tarafından Manavgat için başlatılan yardım kampanyasına ATSO’dan 500 bin TL Oda ve borsalardan Manavgat’a yardım eli
YEREL HABERLER Valilik tarafından Manavgat için başlatılan yardım ...
Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (9)
Duman ve kül bulutu Alanya’ya ulaştı Prof Dr. Lakademyalı: “Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın”
YEREL HABERLER Duman ve kül bulutu Alanya’ya ulaştı Prof Dr. ...
Manavgat’ta telef olan hayvanlar gömülüyor
YEREL HABERLER Manavgat’ta telef olan hayvanlar gömülüyor
Salur ve Avasun alevler altında Yangını izlemek için bölgeye gelen vatandaşlar ekiplere zor anlar yaşatıyor
YEREL HABERLER Salur ve Avasun alevler altında Yangını izlemek için ...
Manavgat Hayvan Barınağındaki kedi ve köpekler Konyaaltı’nda
YEREL HABERLER Manavgat Hayvan Barınağındaki kedi ve köpekler ...