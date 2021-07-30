Manavgat'taki büyük yangın 3'üncü gününde (20)

Valilik: O iki terörist yangınla irtibatlı değil



ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortagonuş Mahallesi'nde dün başlayan yangın, yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar geldi. Sarp ve kayalık bölgeden yerleşim yerlerine doğru inen alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Mahallenin üst kısmında kalan yolu hat olarak belirleyen yangın söndürme ekipleri, alevlerin buradan yolun alt kısmındaki yerleşim bölgesine sıçramaması için müdahaleye başladı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede oturanlar jandarma ekipleri eşliğinde hayvanlarıyla birlikte tahliye edildi. Yangının yayılmasında en büyük etken olan rüzgarın etkisini yitirmeye başladığı ve bununla birlikte alevlerin kontrol altına alınma ihtimalinin daha da kuvvetlendiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gündoğmus ANTALYA, (DHA)

2021-07-30 23:21:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.