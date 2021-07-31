Bakan Pakdemirli: Fethiye yangını kontrol altına alındı

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ANKARA, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Fethiye yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ferhat EKİNCİ

2021-07-31 08:26:28



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