Şelale altında tehlikeli balık avı

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)DÜDEN Şelalesi'nin Akdeniz sularıyla buluştuğu noktada, falezlerden denizin kıyısındaki kayalıklara inen balıkçıların tehlikeli balık avı, görenleri şaşırttı.
Muratpaşa ilçesindeki Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu nokta, her yıl binlerce misafiri konuk ediyor. Tehlikeli falezler nedeniyle olası düşmeye karşı tabelalar asılıp ziyaretçilere uyarı yapılıyor. Ziyaretçilerin zaman zaman çitleri aşarak uyarıları dikkate almadığı göze çarpıyor.
Çitleri aşan 3 kişinin falezlerden kayalıklara inip şelalenin aktığı noktaya çok yakın alanda balık tuttuğu görüldü. Şelalenin denizle buluşup köpürdüğü noktada balık tutan kişilerin, uyarıları dikkate almadığı gözlendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-07-31 09:39:12
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