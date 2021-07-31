Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde



Mehmet ÇINARSemih ERSÖZLERİbrahim LALELİAlparslan ÇINARAdem AKALANAslı DURANMithat ABAKANÖmer KARÇA/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde 4 farklı noktada başlayan yangına müdahale sürüyor. Dün gece Gebece ve Ahmetler mahallelerinde etkili olan yangında etkilenen 5'i orman personeli 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Ahmetler Mahallesi tahliye edilirken, kalacak yerleri olmayan vatandaşlar KYK yurduna yerleştirildi. Antalya'da orman yangını Manavgat'ın dışında Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde de sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde yangın bölgesinde incelemelerde bulunacak.

Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda çarşamba günü saat 12.00 sıralarında 4 farklı noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik ve bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra orman işçileri ile itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar eşyalarını alamadan evlerini terk etti. Bazı evlerde ise yangının hala devam ettiği görüldü. Mahallede otomobiller, iş makineleri ve bir itfaiye aracı yanarak metal yığını haline geldi.

Manavgat'ta 42 mahallenin etkilendiği yangında 27 mahalle tahliye edildi. 18 bin aboneye elektrik ve su verilemeyen Manavgat'ta yangına evlerinde yakalanan Hasan Ali Yüksel ile Osman ve Şehri Kardaş çifti yaşamını yitirdi. Yangından etkilenen 279 vatandaş hastanelerde tedavi edildi.

5 BAKANLI KOORDİNASYON

Yangın sonrası Manavgat'a gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğle saatlerinde yangın bölgesinde incelemelerde bulunacak. Saat 12.00'de Manavgat'taki komuta merkezinde olması beklenen Erdoğan, brifing alacak, alanı helikopterle havadan inceledikten sonra diğer yangın bölgesi Marmaris'e geçecek.

YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME

Dün akşam Manavgat'taki yangın komuta merkezinde yapılan toplantının ardından gece Belenobası'na geçen Bakan Soylu, vatandaşlarla bir araya gelip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Soylu, bölgede hasar gören yerlerde incelemelerde bulunarak, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğunu söyledi. Bakan Süleyman Soylu, yangının devam ettiği Gündoğmuş ilçesinde de incelemelerde bulundu. Bakan Soylu burada Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Arslan ile bölge halkıyla görüşüp, son durum hakkında bilgi aldı.

YANGINDAN ETKİLENEN 6 KİŞİ HASTANEDE

Orman yangını, dün gece Gebece ve Ahmetler mahallelerinde etkili oldu. Söndürme çalışmasına katılan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bergama, Akhisar ve Demirci Orman İşletme Müdürlüğü orman işçilerinden oluşan timden elinde yanıklar oluşan Niyazi Iskarca ile dumandan etkilenen Hüseyin Karakuş, Volkan Altınkaya, Adem Uyanık ve Yılmaz Ağaç, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Aynı bölgede dumandan etkilenen ilaç dağıtımı yapan Sercan Karadeniz de hastanede tedaviye alındı. Yaralı ve dumandan etkilenen orman işçileri ve ilaç dağıtıcısı Karadeniz'in hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey gece geç saatlerde Manavgat Devlet Hastanesi'ne gelerek yetkililerden orman işçilerinin durumu hakkında bilgi aldı.

AHMETLER MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan yangının etkili olduğu Ahmetler Mahallesi tahliye edilirken, kalacak yeri olmayan vatandaşlar Manavgat KYK yurduna yerleştirildi. Ahmetler'de Arama Kurtarma Birliği aracı ile alınan bir grup yaşlı vatandaş da Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada, içlerinden birinin sağlık kontrolünün yapılmasının ardından bu vatandaşlar da KYK yurduna götürüldü. Sağlık kontrolü için yaşlı kadın muayene odasına alındığı sırada eşi de onu yalnız bırakmadı.

AKSEKİ'DE ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE DAYANDI

Antalya'da orman yangını Manavgat'ın dışında Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde de sürüyor. Akseki ilçesine bağlı Kepezbeleni Mahallesi'ni küle döndüren yangın, komşu mahalle olan Hocaköy'e de sıçradı. Burada dün gün boyu devam eden yangın yerleşim yerlerine 250 metre kadar yaklaştı. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler gece boyu karadan müdahale etti, vatandaşlar da çalışmalara kendi imkanlarıyla destek verdi. Bölgedeki yangının devam ettiği belirtildi.

GÜNDOĞMUŞ'TA BİR MAHALLE BOŞALTILDI

Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortagonuş Mahallesi´nde dün başlayan yangın da yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar dayandı. Sarp ve kayalık yamaçtan yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevlere müdahale için bölgeye sevk edilen ekipler, mahallenin üst kısmında kalan yolu hat olarak belirledi. Yangın söndürme ekipleri, alevlerin buradan yolun alt kısmındaki yerleşim bölgesine sıçramaması için müdahale ederken, mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı.

DÖNME DOLAPTA IŞIKLI MESAJ

Antalya'daki Lunapark'ta bulunan, 'Heart of AntalyaAntalya'nın Kalbi' adı verilen, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'da İngiltere'nin başkenti Londra'dakinden sonra ikinci büyük dönme dolabından, dün gece orman yangınları nedeniyle yeşil renkli zemin üzerinden mesaj yayınlandı. 90 metre yükseklik ve 42 kabinli dönme dolabın üzerine LED ışıklarla 'Geçmiş olsun Manavgat, geçmiş olsun Türkiyem' mesajı yazıldı ve gece boyunca ekrandan kaydırıldı. Türk bayağının da yer aldığı fon, şehrin dört bir yanından görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mehmet ÇINARSemih ERSÖZLERİbrahim LALELİAlparslan ÇINARAdem AKALANAslı DURANMithat ABAKANÖmer KARÇA

2021-07-31 10:00:24



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