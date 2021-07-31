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İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü

DHA

İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen Metin Mert (50), yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 3´üncü Sokak´ta meydana geldi. İnşaatta, iskele üzerinde çalışan Metin Mert, dengesini kaybedip 4'üncü kattan düştü. Çalışma arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği Metin Mert, kurtarılamadı.
Metin Mert'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mert´in cenazesinin otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Kayseri'yi götürüleceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-07-31 10:02:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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