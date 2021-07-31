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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde (2)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde (2)


İNSANSIZ HELİKOPTERDEN İLK GÖRÜNTÜLER
Titra Teknoloji firması tarafından 2,5 yıllık ArGe çalışmasıyla üretilen 'Alpin' isimli insansız helikopter, Tarım ve Orman Bakanlığı´nca ilk kez Manavgat yangınında kullanıldı. Havadan yangın kontrol merkezine aktardığı anlık görüntülerle, yangının gidişatına dair detaylı bilgiler sağlayan insansız helikopter, ilk görüntüleri yangın kontrol merkezi ile paylaştı. Üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü termal kamera ve sensörlerle havada 8 saat kalabilen insansız helikopter, 20 bin feet yükseklik ve saatte 160 kilometre hıza çıkabiliyor. İnsansız helikopterin çektiği görüntülere Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı.
YANGINI ÇARESİZ GÖZLERLE İZLEDİLER
Manavgat'ta sert esen rüzgarın etkisiyle yangınlar birçok alanda etkisini sürdürürken, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler zaman zaman zor anlar yaşıyor. Salur mahallesi Yalamaklı mevkiinde yangını söndürmek isteyen ekipler alevlerin arasında kaldı. Yüksekliği 15 metreyi bulan alevlerle burun buruna gelen işçiler, arazöz yardımıyla ormanlık alandan karayoluna güçlükle çıkabildi. Ekiplerin çalışmalarında lastiği patlayan bir kepçe de ormanlık alanda kaldı. Ekipler alevlerin yükseldiği ormanın yanışını çaresiz gözlerle yol kenarından izledi. Yangından dolayı yükselen dumandan güneş kızıla döndü.
EVİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARIYLA KAMERAYA KAYDETTİ
Manavgat'taki orman yangınında Bucakşeyhler Mahallesi´nde birçok ev yandı. Eski manken Tuğba Özay'ın çiftliğinin de bulunduğu mahallede bir vatandaş, evininin yanmasını gözyaşlarıyla izledi ve cep telefonuna kamerasıyla kaydetti. Adının İsmail olduğu belirtilen mahalleli, "Emeklerim gitti, ev gitti. Yanıyor, cayır cayır yanıyor. Yanıyor, Allah´ım sen afatından koru yarabbi. Allah´ım afatından koru. Gitti" diye ağladı.
Alevlerin evi ve tüm sokağı sarmasının ardından bir kişi İsmail´e, "İsmail çık. Canın sağolsun çık" diye bağırdı. İsmail´in yanına gelen bazı kişiler ikna edip mahalleden uzaklaştırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Adem AKALAN-Aslı DURAN
2021-07-31 11:23:51

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