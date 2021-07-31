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Kumluca'da gençler, paraşüt ve paramotorlarla ormanları koruyorlar Ormanları yangından korumak için 80 genç 24 saat aralıksız görev yapıyor

İHA

Kumluca'da gençler, paraşüt ve paramotorlarla ormanları koruyorlar Ormanları yangından korumak için 80 genç 24 saat aralıksız görev yapıyor

Antalya’nın Kumluca İlçesi Mavikent Mahallesi Karaöz Mevkiinde 80 genç kendi aralarında orman yangınlarını önlemek amacıyla afet komisyonu kurdu. Gençler drone, paramotor ve paraşüt yardımıyla havadan da gözetleme yapıyor.

Antalya'nın yaz mevsiminde en fazla orman yangınına maruz kaldığı Kumluca ilçesinde herkes teyakkuza geçti. Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiinde mahallede yaşayan 80 gençten oluşan afet komisyonu oluşturuldu. Emekli polis memuru Bahattin Karaöz, önderliğinde, kafe işletmecisi Cüneyt Karaöz başkanlığında oluşturulan afet komisyonu, 24 saat dönüşümlü olarak nöbet tutuyor. Gençler motosiklet ve otomobillerle mahalledeki orman içi yollarda sürekli devriye görevi yürütüyor. Gençler ayrıca drone, paramotor ve paraşüt yardımıyla havadan gözetleme yapıyor. Karadan göremedikleri yerler ise denizdeki tekneler tarafından gözetleniyor. Mahalle içinde görülen şüpheli kişiler güvenlik kuvvetlerine bildiriliyor. Mahalle üstündeki orman yangın gözetleme kulesi ile irtibat kuruyorlar

Mahalledeki ormanların yanmaması için gerekirse 24 saat uyumayacaklarını belirten Karaöz Afet Komisyon Başkanı Cüneyt Karaöz(33), “Geçmişte de orman yangınlarına duyarlıydık. Ama şu anda daha çok büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. O yüzden mahallemizin gençleri ile organize olup güvenlik güçlerimize itfaiyeye ve devletimize yeterince yardım etmek istiyoruz. Yangını ne kadar önceden belirleyebilir, önlem alırsak o kadar faydalı oluruz.
Bu yüzden mahallemizde bir afet komisyonu kurmaya karar verdik. Mahallemizde 5 ayrı noktasında gece gündüz 24 saat ring atan gençlerimiz var. Nöbetleşe olarak bunları (yangını) takip ediyorlar. Şüpheli kişileri görürsek, jandarma ile irtibat halindeyiz. Şüpheli kişileri güvenlik güçlerine bildiriyoruz. Yangın meydana geldiğinde megafonla anons yapacak kişiyi arıyoruz. Anonsu duyan komisyon, önceden hazırladığımız tırmıklarla, su tankerleriyle yangına itfaiyeden önce ilk müdahale edecek” dedi.

"Havadan da gözetleme yapılıyor"
Oluşturdukları afet komisyonun, ne zaman nerede nasıl hareket edeceklerini bir harita yardımıyla şekillendirdiklerini belirten Karaöz Afet Komisyonu Başkanı Cüneyt Karaöz, “Çıkmaz sokaklarımız var. Karaöz’ün etrafında orman içi yollarımız var. Karaöz’ün içinde orman içi yollarımız var. Gençlerimiz bu yollarda 24 saat nöbetleşe olarak dolaşıyorlar. Mahallenin yüksek noktalarında, evlerinin balkonlarından dürbünle gözetleme görevi yapıyorlar. Gelişen bilgileri iletişim ağlarımızla birbirimize haber veriyoruz. Mahallemizin üstündeki yüksek dağda orman yangın gözetleme kulemiz var. Onunla da irtibat halindeyiz. Karadan ulaşamadığımız yerleri arkadaşlarımız tekneleri ile denizden gözetliyorlar. Günün belirli saatlerinde, dron ve paramotor yardımız ile gökyüzünden gözetleme yapıyoruz. Yine yamaç paraşütü yapan arkadaşlarımızda hem uçuşunu yapıyor hem de yine gün içinde havadan gözetleme yaparak bize bilgi veriyorlar. Ormanlarımın yanmaması için elimizden geleni yapacağız. Geceleri uymayacağız. Ormanlarımızın yanmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

"80 genç görev başında"
Afet Komisyonu üyesi Emekli Polis Bahattin Karaöz(60), “Karaöz Türkiye’nin cennet köşelerinden birisi. Çünkü 3 tarafı yemyeşil ormanlarla bir tarafı masmavi denizle çevrili. Biz burada gençlerimize önderlik yapalım dedik. 80 tane gencimizle beraber. İlk önce ne yapabiliriz onları dile getirdik. Karaöz’ün yanmaması için elimizden gelen çabayı göstermeye çalışacağız. Çadır kuran vatandaşlarımızın da orman arasında sorumsuzca kalmalarını uygun bulmuyoruz” dedi.
Caner Şeker ise(26) ise “Manavgat'ta çıkan orman yangınından etkilendik. Karaöz’de yanmasın diye arkadaşlarımızla birlikte bir afet topluluğu kurduk. Tüm genç arkadaşlarımızı gurubumuza davet ediyorum” dedi.
İlhan Ünver (47), “Gençlerimiz çok güzel bir iş yapıyor. Keşke mahallelerimizdeki tüm gençlerimiz bu şekilde duyarlı olsalar. Ormanlarımızı korumalıyız. Yetkililerimiz gençlerimize yardımcı olmalı, gerekirse ekipman yardımı yapmalı onları daha iyi yönlendirmelidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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