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Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ın her noktasında görev yapıyor Başkan Böcek: ‘Son ateş sönene kadar çalışacağız’

İHA

Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ın her noktasında görev yapıyor Başkan Böcek: ‘Son ateş sönene kadar çalışacağız’

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek önderliğinde Manavgat yangın bölgesinde yaraları sarmak için tüm birimleri ile çalışmalarını sürdürüyor. Böcek, Manavgatlıların yalnız olmadığını belirterek “Son ateş sönene kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Manavgat yangınında üç gün geride kalırken yangının çıktığı ilk andan itibaren tüm birimleriyle Manavgat’a giden Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Afet Yönetim Merkezi Koordinasyonluğunda yürütülen çalışmalar kapsamında yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için gerekli araç, iş makineleri ve personel bölgeye yönlendirilirken, yangından zarar gören Manavgatlıların yiyecek ve su başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çalışma yürütülüyor.
Manavgat yangınının 3’ncü gününde 253 araç ve 1146 personel ile alevleri söndürmek ve yaraları sarmak için canla başla çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bu felaketi daha büyük yaralar açmadan atlatacağız. Son ateş sönene kadar çalışacağız. Hep birlikte bu zorlu süreci atlatacağız. Tüm ekiplerimizle alevlerle mücadelemiz sürerken, yaraları sarmak için de çalışıyoruz” dedi.
“Yanıyoruz. Ciğerimiz yanıyor” diyen Başkan Böcek, insan ya da araçla yetişilmesi mümkün olmayan sarp yerlerde yangın olduğunu belirterek ek yangın uçağı talebinde bulundu. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve diğer illerden desteğe gelen ekiplerin koordineli şekilde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
"Sosyal hizmetler"
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mobil Aşevi yangının çıkışından bu yana yangından zarar gören vatandaşlar ile bölgede çalışan ekiplere yemek dağıtımı yapıyor. Mobil araçlar eşliğinde ise su, ayran, çorba meyve suyu ve sandviç ekmek dağıtımı aralıksız devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinesinde kurulan bağış merkezine yapılan yardımlar da sosyal hizmetler ekipleri aracılığıyla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yangında zarar gören yerleşim yerlerindeki vatandaşların hayvanları ve tarım alanlarındaki zararları tespit ederek rapor hazırlıyor. Büyükşehir veterinerleri ise Evrenseki Kalemler Mahallesi ve Manavgat Hayvan Pazarında toplanan büyük ve küçükbaş hayvanları muayene ederek, yangından zarar gören hayvanlara serum vererek, iğne yapıyor. Ayrıca yangın mahallinde incelemede bulunan ekipler yabani hayvanlardan zarar gören olup olmadığı konusunda tarama çalışması yapıyor.
"Yem ve saman dağıtımı"
Yangından zarar gören besici vatandaşlara destek olmak için saman ve yem dağıtımına da başlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri taleplere yetişmeye çalışırken, acil ihtiyaçlar için Çeltikçi Mahallesinde dağıtım noktası kuruldu. Acil ihtiyacı olan üreticilerin kendi imkanları ile dağıtım noktasında yem ve saman temin edebileceği belirtildi.
"Jeneratör ve su veriliyor"
ASAT Genel Müdürlüğü de sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. ASAT ekipleri arazözlerle Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine su takviyesi yapıyor. ASAT ayrıca vatandaşların su ihtiyacını karşılayabilmek için de yoğun bir çaba sarf ediyor. ASAT ekipleri enerji kesintisi nedeniyle su verilemeyen mahallelerde tankerler ile su dağıtıyor. Jeneratörler ile su terfi istasyonlarındaki motorları devreye alan ASAT ekipleri vatandaşın susuz kalmaması için elinden gelen çabayı gösteriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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