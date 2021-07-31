Antalya'da ormana giren Ruslar, polisi alarma geçirdi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 1'i kadın 2 kişinin, Tünektepe'de ormanlık alana doğru tırmanması, polisi alarma geçirdi. Kısa sürede bölgeye polisler sevk edildi. Bölgede 1 saate yakın inceleme yapan ekipler, Rus olduğu belirlenen 2 kişiyi polis merkezine götürdü.
Olay, öğle saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkisinde meydana geldi. Yurdun çoğu bölgesinde olduğu gibi Antalya'da da orman alanlarına girişin yasak olmasına rağmen 2 kişinin ellerinde poşetle alana doğru tırmandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat boyunca bölgede kamera ve dürbünle inceleme yapan ekipler, 2 kişinin teleferik direkleri altından Tünektepe'ye çıktığını belirledi. Şüphelilerin arkasından dağa tırmanan ekipler, uyarı yaparak aşağı inmesini sağladı. Yapılan incelemede, 1'i kadın 2 kişinin Rusya vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Pasaportları ve üzerindeki çantaları incelenen Ruslar, detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-07-31 13:45:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.