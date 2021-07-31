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Alanya'da orman nöbetindeki vatandaşlar, keçiboynuzu hırsızlarını yakaladı Şüpheliler linç edilmekten jandarma tarafından kurtarıldı

İHA

Alanya'da orman nöbetindeki vatandaşlar, keçiboynuzu hırsızlarını yakaladı Şüpheliler linç edilmekten jandarma tarafından kurtarıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda, içinde keçiboynuzu çuvallarıyla seyir halindeki iki araçtaki 4 kişiyi linç edilmekten jandarma ekipleri kurtardı.
Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarının ardından vatandaşlar da bölgelerindeki ormanları korumak için teyakkuza geçti. İncekum Mahallesi’ndeki yaklaşık 150 kişilik vatandaş grubu ormanlık bölgelerde 24 saat nöbete başladı. Ormanda nöbet tutan vatandaşlar şüpheli gördükleri bir minibüs ve otomobili durdurarak, durumu jandarmaya bildirdi. Şüpheli kişilerin yakalandığını duyan bir grup vatandaş ise 4 kişiye tepki gösterdi. Jandarma ekipleri araçlarda yaptığı aramada, çuvallar içinde ve minibüsün içine dökülen keçiboynuzuna ulaştı. Şüphelilerin keçiboynuzunu bir vatandaşın bahçesinden çaldıkları iddia edildi. Vatandaşların bir süre tepki gösterdiği ve darp etmek istediği 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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