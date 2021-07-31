Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (11)

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BAŞKAN BÖCEK, MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce 253 araç ve 1146 personel kişilik ile yangın bölgesinde çalışılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Manavgat yangını nedeniyle Büyükşehir Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Salı günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek olağanüstü toplantıda, bölgedeki çalışmalar değerlendirilecek. Yangında zarar görenlere yapılacak yardımlar ve ağaçlandırma çalışmaları da olağanüstü meclis toplantısında görüşülecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya

2021-07-31 16:47:55



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