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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tütüncü: “Manavgat’ın yaralarını birlikte saracağız”

İHA

Tütüncü: “Manavgat’ın yaralarını birlikte saracağız”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Biz güçlü bir devletiz. Biz güçlü bir milletiz. En kısa sürede gönül birliğiyle Manavgat’ımızın yaralarını saracağız” dedi.
Kepez Belediyesi’nin “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen Manavgat’ta, İçişleri Bakanlığı’nca 8 mahallede yürütülecek çalışmalarda görevlendirilmesi üzerine Başkan Hakan Tütüncü, bir açıklama yaptı. Tütüncü, “Bakanımızın görevlendirmesiyle belediyemizin bütün bürokratları, arazide çalışan bütün personelleriyle birlikte buradayız, Manavgat’tayız. Manavgatlı hemşehrilerimizin, bu afetten etkilenen bütün hemşehrilerimizin yardımındayız, yanındayız” diye konuştu.
Devletimizin yardım eli Manavgat’ta
“Zaten devletimiz buraya her türlü yardımı getiriyor” diyen Başkan Tütüncü, “ Bu çok sevindirici bir durum. Devletimizin 5 bakanının Manavgat’ta olması, aynı anda burada olmaları çok önemli. Bugün Cumhurbaşkanımızın da Manavgat’a gelecek olması, içinde bulunduğumuz ve yangından en çok etkilenen Kalemler Köyü’ne de gelecek olması, burayı da ziyaret edecek olması büyük bir sevinç vesilesi. Ayrıca bir sevincimiz daha var. Bu sabah burası afet bölgesi ilan edildi. Dolayısıyla burası bu yangın afetiyle oluşan yaraların sarılması konusunda da olağan üstü bir imkana kavuşmuş oldu. Yaşanan bu afet çok büyük bir afet. Yaşanan acı tarifsiz bir acı. Bana göre iki tane büyük tesellimiz var. Bunlardan birincisi milletimizin çok büyük bir dayanışma ve yardımlaşma duygularıyla birbirlerine destek olmaları, bütün Türkiye’nin buraya akıyor olması, yardımlarıyla, kalplerindeki zenginliği, gönüllerindeki zenginliği buraya taşımaları büyük bir iftihar vesilesi. Bunun yanında bizi teselli eden ikinci durumda; çok fazla can kaybının olmaması. Allah'ın izniyle cana gelmesin. Çünkü cana gelince her şey bitiyor. Paraya sair şeyler her zaman yerine geliyor” diye konuştu.
"Güçlü bir millet, güçlü bir devlet"
Başkan Tütüncü, “Biz güçlü bir devletiz. Biz güçlü bir milletiz. En kısa sürede gönül birliğiyle yaraları saracağız. Burada güzel bir yaşamın oluşması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Biz Kepez Belediyesi olarak bütün kalbimizle, bütün ekibimizle doktorlarımıza kadar, hayvanlara su sağlayarak burada besicilik yapan hemşerilerimizin dertlerine derman olan çarelere kadar, bütün imkanlarımızla Manavgat’ın yanındayız. Geçmiş olsun Manavgat.” ifadelerini kullandı.
Kepez Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nca yangından etkilenen Evrenseki , Çolaklı, Gündoğdu, Yavru Doğan, Kalemler, Çardak, Şişeler ve Hocalı mahallerindeki çalışmalarda görevlendirildi.

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