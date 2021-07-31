Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)


'BİR ANDA ALEVLERİN İÇİNDE KALDIM'
Dün akşam saatlerinde Manavgat'ın Gebece Mahallesi'ne sıçrayan orman yangınına müdahale ederken yanarak yaralanan ve Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Bergama Orman İşletme Müdürlüğü orman işçisi Niyazi Iskarca, kendisine hastanede çok iyi bakıldığını, ailesiyle telefonda görüntülü olarak görüştüğünü, yarın taburcu olmayı beklediğini belirtti. Gebece Mahallesi'nde yangına müdahale ederken çevrelerini bir anda alevler tarafından sarıldığını anlatan Iskarca, "Kendimi korumak için arazöze geri dönmeye çalıştım ama başaramadım, orada bulunan bir kepçeye sığınarak alevlerin arasından çıktım. Her şey bir anda oldu" dedi.
'İZİNLİYDİM AMA YANGIN VARKEN YATAMAZDIM'
Manavgat'ta yangının çıktığı ilk gün Bergama'dan hareket ettiklerini söyleyen Iskarca, "Aslında ben izinliydim, şehit olan arkadaşım Erdal ile bir arkadaşımız gelecekti. Böyle büyük bir yangın varken ben evde yatamazdım, iznimi iptal ettirdim Manavgat'a gelen kafileye ben de katıldım" diye konuştu.
'MANAVGAT'TAKİ YANGIN GİBİSİNİ İLK DEFA GÖRDÜM'
13 yıldır yangınlara müdahale ettiğini anlatan Niyazi Iskarca, "Manavgat'taki yangın gibisini ilk defa gördüm, bir yandan söndürüyoruz diğer taraftan başlıyor, yangının birilerinin işi olabileceğini düşündüm" dedi.
'ARKADAŞIM İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM'
Şehit olan arkadaşı Erdal Tokla'nın ailesinin tek çocuğu olduğunu ve iki çocuğu bulunduğunu belirten Niyazi Iskarca, "Yangına müdahale etmek için hiç düşünmeden geldik, burada ağlayan insanlarımız varken biz kendi evimizde yatamazdık. Arkadaşım için çok üzüldüm. Sağ olsunlar burada bize çok iyi bakıyorlar, aracımız hazır yarın da buradan taburcu olup evime döneceğim. Halkımızdan tek bir şey istiyorum; yaralı ve şehit olan arkadaşlarımız için dua etsinler, başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.
BAKAN SOYLU CENAZE TÖRENİNDE
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile birlikte Akseki'ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi'nde çıkan orman yangınının evlere sirayet etmesi sırasında yaşamını yitiren Hasan Ali Yüksel'in cenaze törenine katıldı. Hasan Ali Yüksel'in cenazesi bugün Kepezbeleni Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Adem AKALAN
2021-07-31 18:59:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde (2)- Yeniden
Yangından son anda kurtuldu, ambulans içerisindeki feryadı yürekleri dağladı Manavgat yangınından yaralı kurtulan genç: “Dayı babam ateşin içerisinde bile bile kaldı”
YEREL HABERLER Yangından son anda kurtuldu, ambulans içerisindeki ...
Tütüncü: “Manavgat’ın yaralarını birlikte saracağız”
YEREL HABERLER Tütüncü: “Manavgat’ın yaralarını birlikte saracağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 yıl içinde evler tamamlanacak" "1 yıl içinde kırsal bölgelerdeki ve tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun şekilde ahırı, deposuyla tüm müştemilatıyla tamamlanacak" "Uçak sıkıntısının ana sebebi uzun yıllardır bu görevi yürüten THK’nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır" "Her dönemde olduğu gibi bugünde birileri milletin yüreğindeki yangını kendi kısır çekişmelerine meze yapmanın gayreti içine düşmüştür. Bu siyaset konusu yapılabilecek bir mesele değildir"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 yıl içinde evler ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde/ Ek fotoğraflar
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman ...
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (11)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman ...
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (10)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman ...
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (9)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman ...
Büyükşehir Meclisi olağanüstü toplanıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisi olağanüstü toplanıyor
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman ...
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (8)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman ...
İki orman işçisinin hayatını kaybettiği mahallede alevleri söndürmek için havadan ve karadan mücadele devam ediyor Bazı evlerin zarar görüp, hayvanların telef olduğu mahalledeki söndürme çalışmaları ve son durum drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER İki orman işçisinin hayatını kaybettiği mahallede ...
Manavgat için dayanışma elden ele büyüyor
YEREL HABERLER Manavgat için dayanışma elden ele büyüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde
Kepez Belediyesi’ne, İçişleri Bakanlığı’ndan Manavgat görevi
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi’ne, İçişleri Bakanlığı’ndan Manavgat ...
Hayatını kaybeden 2 yangın işçisinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden 2 yangın işçisinin cenazesi Adli ...
Manavgat Belediyesi yaraları sarmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi yaraları sarmaya devam ediyor
Mesai arkadaşının hayatını kaybettiğini bilmeyen yangın işçisi: "İnşallah kaçma ihtimali vardır"
YEREL HABERLER Mesai arkadaşının hayatını kaybettiğini bilmeyen ...
Alanya'da orman nöbetindeki vatandaşlar, keçiboynuzu hırsızlarını yakaladı Şüpheliler linç edilmekten jandarma tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Alanya'da orman nöbetindeki vatandaşlar, keçiboynuzu ...
Konyaaltı'ndan Manavgatlı çiftçilere yem desteği
YEREL HABERLER Konyaaltı'ndan Manavgatlı çiftçilere yem desteği
Antalya'da ormana giren Ruslar, polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Antalya'da ormana giren Ruslar, polisi alarma geçirdi
Kumluca'da 80 genç, yangına karşı 24 saat ormanlarda nöbet tutuyor
YEREL HABERLER Kumluca'da 80 genç, yangına karşı 24 saat ormanlarda ...
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (6)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman ...