Küçük kız, kumbarasındaki biriktirdiği paraları afetzedelere gönderdi

Manavgat'ta 4 gündür devam eden yangına Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar gelmeye devam ediyor. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan küçük kız ise kumbarasında biriktirdiği paraları Manavgat'taki afetzedelere gönderdi. Küçük kızın kumbarasındaki paraları afetzedelere göndermesi bağış toplayanlar tarafından kameraya alındı. İzleyenler duygu dolu anlar yaşadı. Küçük kız, paraları 'kardeşleri' için gönderdiğini söyledi.



Antalya'nın Serik ilçesi Çakallık Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki Fatma Gül, kumbarasındaki biriktirdiği paraları Manavgat'taki yangında mağdur olan afetzedeler için bağışladı. Afetzedeler için oluşturulan yardım toplama yerine elinde kumbarası ile gelen Fatma Gül, bağış toplayanlar tarafından kameraya alındı. Fatma Gül, paraları "kardeşler için" diyerek teslim etti. Küçük kızın büyük davranışı, izleyenleri duygulandırdı.

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