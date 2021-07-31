Akseki’de orman yangını devam ediyor

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Hocaköy Mahallesi'nde çıkan yangın devam ediyor. Öte yandan Kepez Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, Güğlen Dağı'nda yangının devam ettiği ve yangının Hocaköy Mahallesi'nin arkasında bulunan Katran Dağı'na sıçradığı öğrenildi.



Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın, yerleşim yerlerine doğru yaklaştı. Hocaköy bölgesine kadar ilerleyen alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda arazözle orman ekibi sevk edildi. Yangının farklı noktalarda devam ettiği ve kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi. Akseki’nin Hocaköy Mahallesi Kepezbaşı mevkii, İnönü mevkii ve Güneykaya Mahallesi Uşaklı mevkilerinde yangın devam ediyor. Köye yaklaşan yangına karşı jandarma tarafından Hocaköy’de vatandaşlar ve hayvanlar tahliye ediliyor. Köyde gençler ise yangına müdahale için yardım ediyorlar. Yangın Hocaköy’den sonra Katran Dağı'nda etkili olmaya başladı. Ayrıca İbradı ilçesi Ormana Mahallesi Katrancı Dağı'nda da etkili olmaya başladığı bildirildi. Çevre illerden gelen çok sayıda orman işçisi ve arozözlerle köylüler de yangına müdahale ediliyor.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cenazeye katıldı

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınında yaşamını yitiren Hasan Ali Yüksel'in cenazesi defnedildi. Hasan Ali Yüksel'in (82) Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenaze, yakınları tarafından teslim alınarak Kepezbeleni Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Yüksel'in naaşı toprağa verildi. Cenaze törenine, Yüksel'in çocukları ve yakınları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

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