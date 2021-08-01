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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (2)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (2)


ALEVLER 20 METREYE KADAR YÜKSELDİ, ZOR ANLAR YAŞADILAR
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ve orman ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Çardak Beydiğin Mahallesi'nde yer alan Çöplük Yolu Göğü mevkisinde çıkan orman yangınında alevler, rüzgarın da etkisiyle 20 metreye kadar yükseldi. Rüzgarın zaman zaman sert esmesiyle yangın yönünü değiştirirken, alandaki mahalle sakinleri, gazeteciler ve ekipler zor anlar yaşadı. Alevlerin kara yolunun olduğu noktaya gelmesi üzerine ekipler, bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı. Alanda yangının hızla büyümesi üzerine Çöplük Yolu ekipler tarafından yaya ve araç girişine kapatıldı. İtfaiye ve orman ekiplerine, mahalle sakinleri de destek veriyor.
HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLER İÇİN TÖREN
Manavgat'taki orman yangınında yaşamını yitiren orman işçileri Yaşar Cinbaş ile Erdal Tokla'nın cenazeleri, morgdan alınmasının ardından polis eskortu eşliğinde Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Cenazeleri, burada toplanan orman işçileri ve bölge müdürlüğü çalışanları karşıladı. Kısa süren törende duygusal anlar yaşandı. Kılınan cenaze namazları ve duaların ardından orman işçilerinin cenazeleri, İzmir ve Manisa'ya uğurlandı. Yaşar Cinbaş'ın cenazesi Manisa Kırkağaç'taki evinde helallik alındıktan sonra toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderilecek. Erdal Tokla ise İzmir Bergama'da düzenlenecek törenin ardından burada toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Aslı DURAN
2021-08-01 12:04:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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