Sürücünün kararsız kalıp yön değiştirdiği araç bariyerleri yerinden söktü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kavşak girişinde son anda yön değiştiren sürücünün kullandığı araç bariyerleri yerinden söktü. Kazadan sürücü yaralı olarak kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, AntalyaAlanya D400 karayolu Manavgat Çevreyolu'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir eden Ramazan E.K.’nin kullandığı 07 LBP 54 plakalı ticari araç, sürücüsünün bir anda yön değiştirmesi sonucu yön tabelalarının bulunduğu direklere ve çelik bariyerlere çarptı. Kazada çelik bariyerler aracın motor bölümüne kadar girdi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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