12 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

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Antalya’da çalıştığı 8 katlı apartmanın 3. katında bulunan iskeleden düşen 50 yaşındaki inşaat işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi 3. Sokak üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanda 30 Ağustos Cuma günü saat 16.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, apartmanın tadilatı için kurulan iskelede çalışan 50 yaşındaki Metin Mert, 3. katta bulunan iskelede bulunuyordu. Talihsiz adam, çalıştığı esnada bir anda dengesini kaybederek iskeleden aşağı düştü. Mert’in düştüğünü gören çalışma arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 12 metre yükseklikten aşağı düşen Mert’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Savcı ve ekiplerin incelemelerinin ardından Mert’in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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