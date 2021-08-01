Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (4)



SIRTKÖY'E HAVADAN MÜDAHALE

Manavgat'a bağlı Sırtköy Mahallesi dün akşamdan bu yana alevlerin etkisi altındaydı. Alevler bugün öğle saatlerinde yerleşim yerlerine çok yakın noktada yeniden büyüdü. Bölgeye karadan müdahale güç olduğu için yalnızca helikopterlerle müdahale edilebiliyor. Yerleşim yerlerine çok yakın olduğu belirtilen yangında, zaman zaman yüksekliği 20 metreyi bulan alevler oluştu. Yangın, Sırtköy Mahallesi'ni kuzey tarafından tamamen sardı. Mahalleye halen ara yoluyla bağlantı sağlanamazken, itfaiye ekipleri alevlerin yanmayan ormanlık alanlara sıçramaması için mücadele ediyor.

ŞARKICI GÜNEY, YANGIN ALANINDA

Şarkıcı Yusuf Güney de itfaiye ekipleriyle birlikte mahalledeki yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Elinde ilaçlar ve su şişeleriyle koşturan Güney, "Yangının dün mahalleye geleceği belliydi. Bütün vatandaşları tek tek uyardık ama kimse bizi dinlemedi. Onları da anlıyorum. Her birinin evi, eşyası kıymetli, ancak yangının şakası yok. Bir kısmı tahliye edildi, ancak büyük kısmı tahliye edilememişti. Sırtköy Mahallesi şu an tamamen yandı. İnsanlar bizi dinlemiyor, umarım yaşamını yitiren yoktur" diye konuştu.

MAHALLENİN YANAN İÇME SUYU HATTI İÇİN BAKAN KURUM'DAN TALİMAT

Manavgat'ta 5 gündür devam eden yangın nedeniyle onlarca mahalle ve ormanlık alan zarar gördü. Zarar gören köylerde hasar tespit çalışmaları devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet zarar gören Demirciler, Güzelyalı, Saraçlı, Belen Obası, Aksaz ve Karaöz mahallerine ziyarette bulundu. Yangında evleri ve tarım alanları zarar gören vatandaşları ziyaret eden Bakan Kurum, muhtarlardan da mahalleleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Kurum'un, Güzelyalı Mahallesi'ni ziyaret ettiği sırada mahalle muhtarı Hasan Sevinç, yangında zarar gören içme suyu hatlarının tadilatının yapılmasını istedi. Bakan Kurum, muhtarın talebi üzerine yanındaki İller Bankası yetkililerine, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel MüdürÜ (ASAT),İbrahim Kurt'u arattı. Bakan Kurum, telefon görüşmesinde Kurt'a, "Bu mahallelerin su problemleri var. 5-6 milyon liralık bir iş. Biz bunu size kredilendirelim uygun şartlarda, hemen çıkalım bu işi. İller Bankası'na ben talimatı veriyorum. Beraber burayı yapıyoruz. Vatandaşın su sorunu kalmasın. Hızlı ihale edilsin burası" dedi. Kurt ise Bakan Kurum'a su sorununun çözüleceğini söyledi. Kurum, görüşmenin ardından ziyaretlerine devam etmek üzere Güzelyalı Mahalle'sinden Saraçlı Mahallesi'ne doğru hareket etti.

YARDIM GÖTÜRMEK İSTERKEN FENALAŞIP ÖLDÜ

Manavgat merkezinde reklam ve tabelacılıkla uğraşan Yusuf Demirli, orman yangını dolayısıyla afet bölgesi ilan edilen noktalara kendi imkanlarıyla yardım götürmek amacıyla harekete geçti. Bölgede yangından etkilenenlere gönderilen yardımların dağıtılmasına destek veren Yusuf Demirli, dün akşam saatlerinde yine bir afet bölgesine yardım götürmek isterken, fenalaştı. Hastaneye götürülen Yusuf Demirli'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yusuf Demirli tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yusuf Demirli'nin cenazesinin bugün Boztepe mezarlığında toprağa verildiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Alparslan ÇINAR-İbrahim LALELİ

2021-08-01 14:10:29



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