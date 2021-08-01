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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (6)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (6)


KEMER'DE 3 NOKTADA ORMAN YANGINI ÇIKTI
Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde 3 farklı noktada saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını gören çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken, durumu itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine de bildirdi. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar pet şişe, kova ve hortumlarla su taşıyarak, destek verdi. Yaklaşık 500 vatandaş söndürme çalışmalarına katkı sağlarken, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz da bölgeye gelerek, hem çalışmaları koordine etti hem de çalışmalara katıldı.
İMECE USULÜ SÖNDÜRME
Yangın söndürme çalışmalarında özellikle kadınlar su taşıyanları yönlendirerek, imece usulü alevlerin kontrol altına alınmasına katkı sağladılar, bölgedeki bahçeleri sulamak için kullanılan arıklardan şişeler ve kovalarla su taşıdılar. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise bölgeye gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın ekipler ve vatandaşların yoğun çabası sonrası kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.
DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Bu arada Manavgat'ta yangının Beydiğin Mahallesi'ne doğru yaklaşması, vatandaşları tedirgin etti. Bölge halkı mahallede bulunan caminin önüne gelerek kendilerine doğru ilerleyen dumanı izledi. Beydiğin Camii imamı, minare hoparlöründen, ağaç kesme motoru olan herkesi meydana davet etti. Vatandaşlar yangını önleme amaçlı bazı ağaçları kesti. Mahalleli bir genç ise dron kullanarak, yangının köye yaklaşmasını kaydetti. Bazıları ise yol kenarına araçlarını park ederek yangını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Bölgede rüzgar nedeniyle hızla yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevler yangın söndürme helikopterleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.
NAZLIAKA ANTALYA'DA
CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Antalya'da orman yangınlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yangında yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Nazlıaka, "Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, yangında büyük zarar gören yurttaşlarımızın hep yanında olacağımızı, onlara gereken her türlü yardımın ulaştırılması konusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı buradan duyurmak istiyoruz" dedi.
BAKANLAR ALANYA'DA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde yangından etkilenen Bayır ve Güzelbağ mahallelerini ziyaret etti. Bakan Soylu ve Bakan Çavuşoğlu, bölgedeki vatandaşlarla görüşerek, son durumla ilgili bilgiler aldı.
GÜNDOĞMUŞ'TA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Gündoğmuş ilçesinde orman yangını etkisini sürdürürken, Belediye Başkanı Mehmet Özeren, bölgedeki mahalle ve yerleşke içlerinin yangından etkilenmediğini açıkladı. Yangın nedeniyle Ortagonuş Mahallesi'nin ciddi zarar gördüğünü ve az sayıda evin kullanılamaz hale geldiğini aktaran Başkan Özeren, Ümütlü Mahallesi'nin ise tedbir amaçlı boşaltıldığını ve en riskli bölgenin de burası olduğunu kaydetti. Narağacı Mahallesi'nde de tek noktada sıkıntının devam ettiğini belirten Başkan Özeren, Dernek Dağı'nda yangının büyüdüğünü, bu yangın ilçe merkezini, Çayırözü'nü ve Ümütlü'yü tehdit ettiğini, Balkaya'da sıkıntının ciddi oranda hafiflediğini, Morboğaz tarafında ise tehlikenin devam ettiği bilgisini paylaştı.Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2021-08-01 14:43:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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