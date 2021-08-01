Yangında zarar gören çiftçiye yem ve saman dağıtılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangında zarar gören çiftçiye yem ve saman dağıtılıyor

İHA

Yangında zarar gören çiftçiye yem ve saman dağıtılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya’nın, Manavgat, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde devam eden yangınları söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Manavgat Afet Koordinasyon Merkezi yangından zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarına devam ediyor. Çeltikçi Mahallesinde çiftçilere dağıtılmak üzere yem ve saman dağıtım merkezi kuruldu. Merkezde büyük ve küçükbaş hayvanların bakım ve tedavisi de yapılıyor.

Akseki’deki iki mahallede yangın yerleşim yerlerini tehdit edince mahalleler boşaltıldı, hayvanlar tahliye edildi. Manavgat yangınında dört gün geride kalırken, Manavgat’ta 19 mahalle tamamen boşaltıldı, 16 mahallede kısmen zarar gördü. Beydiğin bölgesinde çıkan yangına müdahale çalışmaları ise sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Çeltikçi Mahallesinde yem ve saman dağıtım merkezi kurdu. Merkezden şu ana kadar 196 çiftçiye yem ve saman desteği sağlandı. Merkezde ayrıca hayvanların barınması içinde alan oluşturuldu. Bin 63 küçükbaş, 88 büyükbaş hayvan tahliyesi yapıldı. Tahliye edilen hayvanların bakım ve tedavisinde yapılıyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ayrıca yangından büyük zarar gören Kalemler, Karaavca, Saraçlı, Ulukapı, Karaöz, Çeltikçi, Yaylalan, Belenobası, Aksaz, Gündoğdu, Yukarıışıklar, Cevizler, Sarılar, Tekandız, Kırlı Mahalleri ile Gündoğmuş’a da yem ve saman gönderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Mobil Aşevi’de günlük olarak hem yangından zarar gören vatandaşlar için, hem de bölgede çalışan personel için yemek dağıtmaya devam ediyor. Yangından zarar gören vatandaşlar için de bağışlar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Etiler Mahallesi Oyuncak Kütüphanesinde oluşturulan bağış merkezi ve Manavgat Afet Koordinasyon Merkezi’ne vatandaşlar yardım bağışı yapıyor. Su, peçete, yiyecek, içecek, kıyafet, ilaç, yardımı yapan vatandaşlar yangının söndürülmesi içinde dua ediyor. Yardım yapan bağışçılar arasında yerelde yaşayan bir vatandaşın annesi kendi elleriyle doğal olarak hazırladığı saf kantaron yağını da yangından zarar gören vatandaşlara merhem olması için bağışladı.

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri yangından zarar gören mahallelerde çalışma yürütüyor. ASAT ekipleri arazözlerle Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine su takviyesi yapıyor. Ekipler, ayrıca vatandaşların su ihtiyacını karşılayabilmek için de yoğun bir çaba sarf ediyor. ASAT ekipleri enerji kesintisi nedeniyle su verilemeyen mahallelerde tankerler ile su dağıtıyor. Jeneratörler ile su terfi istasyonlarındaki motorları devreye alan ASAT ekipleri vatandaşın susuz kalmaması için elinden gelen çabayı gösteriyor. Sığırcılar bölgesinde su borusu patlağına müdahale eden ekipler, Tepeköy mahallesinde Yangın Müdahale Helikopteri tarafından su alınan yangın havuzuna su takviyesi de yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnsan Hakları Kentleri atölye çalışması
YEREL HABERLER İnsan Hakları Kentleri atölye çalışması
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (6)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (6)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (5)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (5)
5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, otelde maddi hasar meydana geldi
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye ...
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (4)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (4)
İtfaiye erleri Manavgat'ta alevleri söndürmeye çalışırken büyük tehlike atlattı Ekipler tehlikeye rağmen söndürme çalışmalarına devam etti, yaşanan panik anları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER İtfaiye erleri Manavgat'ta alevleri söndürmeye ...
Kemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Antalya'da otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi
YEREL HABERLER Antalya'da otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye ...
12 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 12 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi hayatını ...
Fakültenin arızalanan kapısı 5 dakika geciken adayı önce umutlandırdı, ardından hüsrana uğrattı KPSS için geldiği Akdeniz Üniversitesi'nde "Yetiştim mi?" diyerek içeri giren aday, görevliler tarafından içeriye alınmadı
YEREL HABERLER Fakültenin arızalanan kapısı 5 dakika geciken adayı ...
Yangından etkilenenlere su taşırken, fenalaşıp hayatını kaybetti Durumu haber alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Yangından etkilenenlere su taşırken, fenalaşıp ...
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (3)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (3)
Hayatını kaybeden işçiler için düzenlenen törende mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden işçiler için düzenlenen törende ...
Sürücünün kararsız kalıp yön değiştirdiği araç bariyerleri yerinden söktü
YEREL HABERLER Sürücünün kararsız kalıp yön değiştirdiği araç ...
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (2)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (2)
Manavgat yangınında vatandaşlar da canla başla çalışıyor 5. gününde yangın Taşağıl bölgesinde etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Manavgat yangınında vatandaşlar da canla başla ...
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde
Alanya’da orman yangını vatandaşın dikkatiyle önlendi Cikcilli Mahallesi'nde şehre 10 dakika mesafede ormanlık alanı yakıp kaçtılar Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile terasta başlayan yangın kısa sürede söndürüldü Olay yerinden hızla kaçan iki araç polis tarafından aranıyor
YEREL HABERLER Alanya’da orman yangını vatandaşın dikkatiyle ...
Yangın dumanı ufku kapladı, yavru carettalar yönlerini bulamadı
YEREL HABERLER Yangın dumanı ufku kapladı, yavru carettalar ...
Takla atan otomobilde 70 metre sürüklendi, kazadan hafif yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Takla atan otomobilde 70 metre sürüklendi, kazadan ...
Akseki’de orman yangını devam ediyor
YEREL HABERLER Akseki’de orman yangını devam ediyor
Küçük kız, kumbarasındaki biriktirdiği paraları afetzedelere gönderdi
YEREL HABERLER Küçük kız, kumbarasındaki biriktirdiği paraları ...
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (13)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman ...
Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman işçisi yaşamını yitirdi (12)
YEREL HABERLER Manavgat'taki büyük yangın 4'üncü gününde; 2 orman ...