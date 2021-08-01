Kepez sağlık ekibi Manavgat’ta

Kepez Belediyesi, Belediye Sağlık Merkezi’nin sağlık ekipleri, yangının yaşandığı Manavgat’ta görev yapıyor.



İçişleri Bakanlığı’nca “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen Manavgat’ta görevlendirilen Kepez Belediyesi, yangınzedelerin sağlık durumlarının kontrolü için bölgeye sağlık ekibi gönderdi. Sağlık ekipleri, muayene işlemlerini Kepez Belediyesi’nin Gezici Sağlık Merkezi olarak bilinen ve içinde tam donanımlı sağlık ekipmanlarının bulunduğu sağlık tırında gerçekleştiriyor. Kepez Belediyesi’nin Gezici Sağlık Merkezi, Manavgat’ın Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu, Yavru Doğan, Kalemler, Çardak, Şişeler ve Hocalı mahallelerinde hizmet veriyor. Gezici Sağlık Merkezi, doktoru, hemşiresi ve tüm sağlık çalışanlarıyla, sağlık hizmetini yangınzedelerin ayağına götürüyor. Kepez Belediyesi’nin doktor başkan yardımcısı Mustafa Özsoy’unda katıldığı sağlık kontrollerinde, muayene, yanık tedavisi, pansuman işlemleri yapılıyor. İlaç reçetelerinin de yazıldığı muayene sırasında, hastalara ilaçları da veriliyor. Belediye’nin ambulansları da bölgede görev yapıyor.

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