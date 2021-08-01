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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (8)

DHA

Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (8)


ÜLKENİN HER TARAFINDAN YARDIM YAĞIYOR
AFAD'a ait Afet Koordinasyon Merkezi ve Manavgat Belediyesi Kültür Merkezi'nde oluşturulan yardım toplama merkezlerine Anadolu'nun dört bir yanından ayni yardım yağıyor. Manavgat Belediyesi'nin toplama merkezinde su başta olmak üzere yiyecek ve içecek yardımlarının yanı sıra, çocuk bezinden mamaya, biberondan oyuncağa, çeşitli ev eşyalarından kitap deftere kadar çok sayıda ürün toplandı. Türkiye'nin birçok ilinden gelen gönüllü gençler toplama merkezine gelen kolileri ürün gruplarına göre düzenliyor. Koordinasyon kararları doğrultusunda hem yiyecek içecek hem de diğer ürünler yangın bölgesindeki ilgili alanlara yine gönüllü gençler tarafından ulaştırılıyor.
Yardımlarla ilgili konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Ne güzel ki ülkemizin insanı son derece duyarlı, son derece hassas, duygularını kaybetmemiş, o insani yönünü kaybetmemiş ve bütün kalbiyle zarar gören insanlara yardımcı olmak adına, yangın alanına bütün gücünü kullanıyor, destek oluyor. Bizi manen rahatlattı. Sahip çıkılma duygusunu ülke insanı tarafından bir kez daha gördük. Bizim kontrolümüzün dışında ülkenin her tarafından yardımlar yağıyor. İşte vatandaşın gönlünden kopan ürünleri soğuk hava depolarında istiflemeye çalışıyoruz ama biraz durup önümüzü görmeye, izlemeye, olayı kontrol altına almaya ihtiyacımız var. Koordinasyon ekibimizin denetiminde bu süreç sağlıklı gidiyor" dedi.
BÖLGEDE ŞU AN HER ŞEY VAR
Yardımlara ilişkin bölgede şu an için her şeyin bulunduğunu dile getiren Başkan Sözen, "İnsanların evi yanmış, ahırları, bahçeleri yok oldu. Bu insana şu an herhangi bir beyaz eşya, koltuk, takımı, yatak, yorgan verseniz hiçbir faydası yok. Günlük yiyecekleri, acil ihtiyaçları, bir de köyde evi yanan herkesin de mutlaka Manavgat ayağı var, kardeşi, akrabası var ve konaklamak için onların yanına iniyor ve sabah tekrar yangın alanına gidiyorlar. Ne güzel ki Çevre Şehircilik Bakanlığı'mızın alan tespiti var, bütün mahalleleri geziyorlar ve hasar tespiti yapılıyor. Sonra da koordinasyon çerçevesinde iş makineleriyle yıkım süreci olacak. Arkasından da devletimizin güçlü elini vatandaş omzunda mutlaka ki hissetmeyi istiyor ve yapım süreci olacaktır diye umut ediyorum" dedi.
GENÇ GÖNÜLLÜLER MANAVGAT'TA
Manavgat ve Antalya dışında Türkiye'nin birçok yerinden de gönüllü gençlerin bölgeye geldiğini anlatan Sözen, şunları söyledi:
"Orman, DSİ, Karayolları, ülkemizin her bir tarafından gelen belediyelerin ekiplerinden gönüllülük esasına dayalı dernekler ve siyasi partilerin üyeleri hepsine Manavgat halkı adına sonsuz teşekkür ediyorum. Minnetlerimi ifade ediyorum. Herkes bu bölgeyi sahiplendi, karınca kararınca çalıştı, işini gücünü bırakıp Anadolu'nun dört bir tarafından buraya gönüllü çalışan ilk gün itibarıyla gruplar var. Bölgede yaşayan insan da var, Anadolu'dan gelip gönüllü ekiplerin içine katılanlarda var ve bunu görmek muhteşem bir şey. Gençlerimiz bizi hakikaten geleceğe dair umutlandırıyor. Genç nesli sorumsuz diye yorumlarlar, hayır değil, alanda çalışan 15-16 yaşında, 18 yaşında genç çocuklarımız var, gelecek vaat eden. O kadar yüreklerini ortaya koyarak çalışıyorlar ki anlatamam."
BİBERONDAN OYUNCAĞA HER ŞEY VAR
Anadolu'nun birçok bölgesinden gönderilen yardımlarla ilgili de örnekler veren Başkan Sözen, "Biberon, mama, çocuk bezi, oyuncak, çocukların kullanacağı günceldeki kitabı, defterini gönderenler. O kadar çok ki bu toplumun duyarlılığını gösteriyor. Biz de onları istifleyip paketleyip doğru zamanlarda doğru noktalara ulaştırmak için çabalıyoruz. Bu koordinasyonun asıl merkezi devlet, ama bize de yerel olarak geliyor. Biz de onları sağlıklı bir şekilde sevk etmeye çalışıyoruz."
YANGIN İKİ BÖLGEDE DEVAM EDİYOR
Yangınla ilgili son durum hakkında bilgi veren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, batı tarafta TaşağılSırtköy, doğu tarafta ise Ahmetler bölgelerinde yangınların devam ettiğini belirterek, tüm ekiplerin söndürme mücadelesinin devam ettiğini söyledi. Sözen, "Rüzgar durdu, poyraz etkisini kaybetti, tam bu işten kurtulduk derken yeniden tehlike hasıl oldu ama ekipler canla başla çalışıyor, tüm güçleriyle söndürme mücadelesi devam ediyor ve inşallah aşacağız" dedi.
ÖNCE CAN GÜVENLİĞİ
Öncelikle bu yangını tamamen bertaraf etmeye konsantre olunması gerektiğini belirten Sözen, "Manavgat'ta devletin bütün unsurları, sayın bakanlarımız, valimiz, kaymakamımız ve bizlerin de içinde olduğu bir koordinasyon ekibi var olayı yöneten. Önce yangını durdurup insanların can güvenliğini sağlayıp ondan sonra yaraları sarma noktasında nelere ihtiyacın olduğunun tespiti gerekiyor" diye konuştu.
BUCALI VETERİNERLER YANGIN BÖLGESİNDE
Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerinde günlerdir devam eden orman yangınında yaraları sarmak için harekete geçen çoğunluğunu veterinerlerin oluşturduğu Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, afet bölgesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşların küçük ve büyükbaş hayvanları ile ormanda yaşayan doğal yaşam hayvanlarına destek vermek Manavgat'tan Akseki'ye çıkarma yaptı. Yangın bölgesinde teyakkuza geçen ekipler yangında yaralanan ve etkilenen hayvanlara özenle müdahale etti. Aksekili bir kadın üreticinin talebi üzerine mahsur kalan hayvanlarını kurtaran ekipler, duygusal anlar yaşattı. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mehmet ÇINAR
2021-08-01 15:39:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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