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MANAVGAT'TA BİR ÇİFT YANARAK ÖLDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür süren orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde bir çift evinde ölü bulundu. Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur'un ağır hasar gören evlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Antalya

2021-08-01 16:07:01



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