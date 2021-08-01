Apartmandaki yangında mahsur kalan ‘Gırgır ile Mırmır’ paniği Evini yaktığı iddia edilen kişi kayıplara karışırken, üst katta mahsur kalan iki kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Büyük korku yaşayan kedileri, sahipleri öperek sakinleştirmeye çalıştı

Antalya’da 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangını psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ev sahibinin çıkardığı iddia edilirken, apartmanda mahsur kalan Gırgır ile Mırmır isimli iki kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Büyük korku yaşayan kedileri, sahipleri öperek sakinleştirmeye çalıştı.



Yangın 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi 297 Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın 4’üncü katında çıktı. Yaklaşık 2 ay önce eşinden ayrılan bir kişi, iddiaya göre bunalıma girip evini yaktı, ardından apartmandan çıkarak kayıplara karıştı. Evden dumanların yükseldiğini gören apartman sakinleri kendilerini sokağa attı. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahalede bulunurken, yangın çıkan evin üst katındaki dairede iki kedinin olduğu itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler bir yandan alevlere müdahalede bulundu, bir yandan da üst kattaki Mırmır ve Gırgır isimli iki kediyi kurtarma çalışması başlattı. Dumanlardan etkilenen kediler, ranzanın altında saklanmış vaziyette bulundu. Ekipler tarafından binadan çıkartılan kediler, sahiplerine teslim edildi.

Oldukça korkan kediler suyla serinletildi, sahipleri tarafından da öpülerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

Kedilerin sahibi Emin Can Serdar, yangın çıkan dairedeki komşusunun sıkıntıları olduğunu ileri sürerek “İtfaiyeci arkadaşımıza söyledim. O kurtardı kedileri. Alt komşumuz biraz sıkıntılı. Motorumuza da zarar vermiş” diye konuştu.

Polis ekipleri, evini yaktığı ileri sürülen kişiyi arama çalışmaları başlattı.

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