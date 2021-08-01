Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (13)

Bodrum'da bir yangın daha!

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GÜNDOĞDU´DA DA YANGIN

Manavgat´ta yangın devam ederken akşam saatlerinde bir yangın da Gündoğdu Mahallesi Kısalar mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen alevler bir anda büyüyerek yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Alevlere müdahale için itfaiye yetersiz kalınca Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi. Bölgede ekiplerin söndürme çalışmalarını çevredeki vatandaşlar da traktörleriyle destek verdi.

Bölgedeki yangın hala devam ederken, önlem amacıyla mahalledeki elektrik bağlantısı da kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Semih ERSÖZLER

2021-08-01 23:05:47



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