Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (1)

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Bülent TATOĞULLARISüleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21) ölü bulundu. Üniversiteli kızı evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp, valizle ormana gömen emlakçı M.M.A. (48) gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARISüleyman EKİN

2021-08-02 10:59:18



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