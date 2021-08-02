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Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (2)- Yeniden

DHA

Azra'nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (2)- Yeniden


Bülent TATOĞULLARISüleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21) ölü bulundu. Üniversiteli kızı evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp, valizle taşıdığı ormanda gömen inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (48), gözaltına alındı. Polisin, genç kızın cep telefonu sinyallerinden ulaştığı Ayhan, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. 
Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz'da hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Haytaoğlu, durumu ablası Ezgi Haytaoğlu ile paylaştı. Ablası, Haytaoğlu'na kızarak, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyleyince aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında Haytaoğlu, ablasına "Ben biraz hava alacağım" diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu, telefonda, ablasına "Kafede koronavirüs geçirmiş bir ağabeyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapattı, bir daha da ulaşılamadı.
İLK İFADESİNDE 'BİLGİM YOK' DEDİ
Baba Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı. Antalya emniyetinin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı.
ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF
Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valiz ile birkaç kez çıkıp gittiğini belirledi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.
VÜCUDUNU 5 PARÇAYA AYIRMIŞ
Azra Gülendam Haytaoğlu'na cinsel saldırıda bulunmasının ardından banyoda boğup, öldürdüğünü, 5 parçaya böldükten sonra koyduğu valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyleyen Ayhan, "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm" dedi.
KAFATASI BULUNAMADI
Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun kafatası ve sol kalçasının bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
VÜCUDUNA JİLETLE İSMİNİ YAZMIŞ
Öte yandan Mustafa Murat Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARISüleyman EKİN
2021-08-02 12:10:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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