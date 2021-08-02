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Büyükşehir 646 araç bin 767 personel ile yangın bölgesinde görev yapıyor

İHA

Büyükşehir 646 araç bin 767 personel ile yangın bölgesinde görev yapıyor

Manavgat yangını sürerken Antalya Büyükşehir Belediyesi imkanlarını seferber ederek hem yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor, hem de yangından etkilenen Manavgatlıların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bölgedeki personel ve ekip sayısını her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi 646 araç, bin 767 personel ile yangın bölgesinde görev yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Afet Yönetim Merkezi Başkan Muhittin Böcek’in koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki muhtarlarla iletişime geçilerek ihtiyaçlar belirleniyor ve en kısa sürede bu ihtiyaçlar giderilmeye çalışılıyor. Bölgedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tahliyeleri de gerçekleştirilirken, Çeltikçi hayvan pazarında yem ve saman dağıtımı sürüyor. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri de içme suyu alt yapı onarımlarına devam ediyor.

“Yardım talepleri karşılanıyor”
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 196 besiciye yem ve saman yardımı yapılırken, bin 63 küçükbaş, 88 büyükbaş hayvan tahliye edilip bakım altına alındı. Yangının çıktığı ilk andan itibaren ekipleriyle bölgede görev yapmaya başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi diğer ekiplerle koordineli bir şekilde yangın söndürme ve soğutma çalışmalarında etkin görev alıyor. Diğer illerden gelen 107 araç 286 personeli ile birlikte gece gündüz çalışıyor.

“Yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor”
Büyükşehir ekipleri ayrıca vatandaşlardan gelen yardımların ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılmasında ve dağıtılmasında da görev alıyor. Yangının çıktığı 28 Temmuz gününden bu yana Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 46 mahalleden gelen 66 bin 931 yardım talebi karşılandı. Bölgede bulunan 3 aşevi 5 günde 22 bin 400 kişilik 2 öğün yemek çıkardı. 30 bin dekar ekili alan üzerinde, 2 bin 800 yapı inşaatı yangında kül oldu.

“Sahada çalışma”
Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat’ın yanı sıra Alanya Güzelbağ, Bayır ve Bayırkozağacı, Akseki Güneyyaka, Kepez ve Hocaköy, Gündoğmuş Narağacı ve Umutlu’da çıkan yangınların söndürülmesi ve ihtiyaçların karşılanması konusunda da sahada etkin şekilde çalışmalarına devam ediyor.

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