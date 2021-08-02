Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (5)



BEYDİĞİN'E KARADAN MÜDAHALE EDİLEMİYOR

Manavgat'ın Çardak Mahallesi Beydiğin mevkiindeki dağlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Karadan müdahale edilemeyen yangına havadan müdahale yapılırken, vatandaşın tedirgin bekleyişi sürüyor. Sarp arazi yapısı nedeniyle karadan müdahale edilemeyen yangını söndürmek için helikopterler çok sayıda sorti yapıyor. İtfaiye araçları ise yeni açılan Konya kara yolu üzerinde tampon bölge oluşturmak için alana doğru yol açtı. Ağaç kesme motoru olan halk, tampon bölge oluşturmak için ağaç kesimine başladı. Birçok arazöz, itfaiye, su takviye araçları ve orman işçileri de yangına müdahale için hazır bekletiliyor. Beydiğin Camii önünde orman işçilerine su, ayran, sandviç gibi birçok kumanya standı oluşturuldu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, buradaki yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

'MANAVGAT'IMIZ YANIYOR'

Manavgat yangını sürerken Antalya Büyükşehir Belediyesi 646 araç, 1767 personel ile yangın bölgesinde görev yapıyor. Belediye ekipleri, diğer illerden gelen 107 araç 286 personeli ile birlikte gece gündüz yangını söndürmeye çalışıyor. 28 Temmuz gününden bu yana Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 46 mahalleden gelen 66 bin 931 yardım talebi karşılandı. Bölgede bulunan 3 aşevi 5 günde 22 bin 400 kişilik 2 öğün yemek çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının kısa sürede söndürülmesi için çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediye itfaiyemiz, Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer illerden gelen ekiplerimiz havadan karadan canla başla mücadele ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bu yangını en kısa sürede söndürebilirsek içimiz biraz rahatlayacak ama acımız büyük. 7 canımızı kaybettik. Canımız yanıyor. Manavgat'ımız yanıyor" dedi.

'BURALAR SİYASETİN YERİ DEĞİL'

Bu dönemde siyasetin yeri ve zamanı olmadığını söyleyen Başkan Böcek, "Buralarda siyasetin yeri zamanı değil, her kim olursa olsun bana ve partimize yakışmaz. Burada kimin bir adım öne çıktığıyla uğraşmıyoruz. Görüyorum ki bunu siyasete dökmeye çalışanlar olabiliyor. Olabilir ama ben bunda değilim. Benim derdim 27 yıllık başkanlık yaptığım süreçte, doğup büyüdüğüm bu topraklara sahip çıkmak. Canlarımız yanıyor insanlar mağdur" diye konuştu.

'ÇOK ZOR DURUMDAYIZ'

Bölgede elektriklerin olmadığını bu durumun da çalışmaları zorlaştırdığını belirten Başkan Böcek, "69 mahallemizde su yoktu. 73 jeneratörle su vermeye çalışıyoruz. İki mahallemiz dışında diğer mahallelere su veriyoruz. İki mahallemize de arazöz ve hazır paket su yardımıyla destek olmaya çalışıyoruz. Burada elektrikler yok. Zor durumdayız. Canımız, geleceğimiz, canlılarımız, Manavgat'ımız yanıyor. Ne yapılması gerekiyorsa gece gündüz bizim ekibimiz ormanın ekibi çalışıyor, artık büyüklerimiz de ne yapması gerekiyorsa yapsın artık.

Yangın sürecinde 30 bin dekar ekili alan üzerinde 2 bin 800 yapı inşaatı kül oldu" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Aslı DURAN

2021-08-02 13:43:17



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